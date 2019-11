Conoce a AB6IX, la nueva promesa del K-Pop

El universo del K-Pop está en pleno crecimiento. Tras el éxito de bandas como EXO, BTS y BlackPink, entre otras, diversos artistas de este género han encontrado nuevas oportunidades para explorar diversos territorios.

Este es el caso de AB6IX, una nueva banda de K-Pop que debuta en pleno año de auge, y lo hace con unos temas que ya se han convertido en la nueva banda sonora favorita de millones de personas alrededor del planeta. ¡Te los presentamos!

AB6IX está formado por cinco chicos de entre 23 y 18 años que buscan nuevos horizontes con los que sorprender a los seguidores de este estilo musical. Lim Young-min, Jeon Woong, Kim Dong-hyun, Park Woo-jin y Lee Dae-hwi son los nombres de los miembros que dan vida a este nuevo proyecto, cuyo debut data del 22 de mayo de 2019.

Su nombre proviene de las palabra Absolute Six, que, tal y como explica Wiki Drama, significa la unión de sus integrantes con el fandom, y de Above Brandnew Six, reflejando la esperanza de que esta unión abra un nuevo camino para el proyecto.

Sus fandom es ABNEW y su agencia, Brand New Music.

Como es tradicional en la formación de la mayoría de estos grupos, sus miembros fueron elegidos en un programa de talentos. Una competición que finalizó el 4 de abril de 2019 con el nombramiento de su quinto integrante.

Posteriormente, se fijó el 22 de abril como fecha del debut de este prometedor y esperado proyecto. Lo harían con su primer EP B Complete y su tema Hollywood. Su videoclip ya supera los 7,8 millones de reproducciones. ¡Wow! A este tema le sucedió Breathe, del que también pudimos ver su exitoso videoclip.

Coreografías impactantes, ritmos potentes y letras pegadizas. Estos son los elementos que AB6IX puede ofrecernos, y, por nuestra parte, nos son más que suficientes.

Pero este EP de debut no ha sido el único proyecto que el grupo nos ha ofrecido tras su estreno. En octubre llegó su primer álbum de estudio 6ixense formado por once temas inéditos. Entre ellos destacamos Blind For Love, con el que volvieron a ofrecernos unas coreografías de lo más hipnotizantes. Como era de esperar, fue todo un éxito, y superó los 10 millones de visualizaciones en la popular plataforma de vídeos.

Así que apunta bien su nombre y saluda a tu nueva banda favorita. ¡No podrás resistirte a sus ritmos!