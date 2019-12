Danny Ocean - Dime Tú [2019]

Muchos lo conocimos por su tema Me Rehúso, pero Danny Ocean ha decidido sorprendernos con nuevos ritmos. Nuevos ritmos que, además, nada tienen que ver con los que nos tiene acostumbrados, pues el venezolano ha incorporado los sonidos de la bachata.

¡Lo que lees! Danny ha presentado Dime Tú, un tema que, con tan solo escuchar unos segundos, sientes cómo te invaden las ganas de bailar. Vamos, un nuevo hit que, nuevamente, no ha tardado en conquistar los millones de oídos que ya lo han escuchado.

Porque sí, Dime Tú también ha llegado con un videoclip que ha acabado en todo un éxito en la plataforma de Youtube. Basta con comprobar el número de visitas que ha alcanzado para confirmarlo: ¡más de 9 millones!

En estas imágenes, el artista protagoniza diversas escenas de amor con esa chica que ha conquistado su corazón en la pantalla y a la que dedica sus versos. Ambos disfrutan de su hogar y reflejan lo que cualquier pareja enamorada vive en su día a día.

Dime Tú llega tras el lanzamiento del tan esperado álbum debut de nuestro protagonista, 54+1. Un proyecto que vio la luz en marzo de 2019 y que contó con el talento de diversos profesionales. En este nuevo trabajo discográfico, Danny ha vuelto a rodearse de importantes rostros de la industria. "Esta canción la hice con Fernando Osorio, otro venezolano. Estábamos en su casa y esto fue hace como tres años. Él sacó los acordes. [...] Ovy On The Drums me llevó a montar los bajos de esta canción", explica Danny en LOS40 Argentina.

Con compañía o sin ella, nuestro protagonista ha vuelto a deleitarnos con un nuevo hit que se apodera de tu cuerpo y te pone en movimiento desde el primer segundo. El venezolano se ha arriesgado con unos sonidos que poco tienen que ver con los que viene ofreciéndonos en su discografía, pero que aportan un nuevo y atractivo toque a su romanticismo bailable. ¡Dale al play!