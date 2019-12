Liam Payne - All I Want (For Christmas) [2019]

Ya es un hecho. La Navidad está a la vuelta de la esquina y ya son varios los artistas que se han propuesto a ponerle ritmo a esta festiva época del año. Uno de ellos es Liam Payne, el británico que estrenará su álbum debut el próximo 6 de diciembre pero que, para calentar motores, ha decidido sorprendernos con algún que otro avance.

Uno de estos adelantos ha llegado de la mano de All I Want (For Christmas), el villancico a través del que canta al desamor y la desesperación por volver a encontrar la felicidad junto a esa persona a la que has entregado tu corazón.

Ver esta publicación en Instagram L is for... Una publicación compartida de Liam Payne (@liampayne) el 26 Nov, 2019 a las 12:40 PST

A veces, aunque lo persigan, hay personas que no están destinadas para estar juntas. Pero para Liam Payne, la Navidad es motivo más que suficiente para intentar reconstruir el amor que un día fue derribado. "Si podemos llegar a diciembre, quizás lo hagamos para siempre. Porque todo lo que quiero por Navidad es que ambos solucionemos esto" son algunos de los versos que dan vida a este tema.

Una balada que ya vio la luz el 25 de octubre de este año como un nuevo avance de su álbum, pero que ahora ha vuelto a los oídos de sus seguidores a modo de recordatorio. All I Want (For Christmas) es el sucesor de Stack It Up y ambos han presentado los sonidos que Liam va a ofrecernos a partir del 6 de diciembre.

Aunque no son los únicos hits que ya hemos podido escuchar y que formarán parte de este trabajo discográfico. Strip That Down, For You, Familiar, Polaroid y Get Low también han visto la luz a lo largo de su carrera (y también se han convertido en singles de este proyecto).

En blanco y negro, melancólico y deseando el regreso de su amor, Liam Payne te da la bienvenida a la Navidad. Y tú, ¿cómo esperas vivir esta época tan festiva?