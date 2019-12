14 de 19 Henri Belolo, uno de los dos fundadores del popular grupo musical Village People, fallecía el pasado 3 de agosto a los 82 años de edad sin que hayan trascendido las causas de su muerte. Junto a Jacques Morali, Belolo fundó el grupo Village People bajo el sello Can't stop productions con el que dar salida a sus composiciones dance. Henry Belolo y sus Village People debutaron con bastante éxito gracias a su debut homónimo al que seguirían discos como Macho Man, Cruisin', Go West, Live and sleazy o Can't stop the music en apenas tres años con éxitos como San Francisco, Macho man, Y.M.C.A, In the navy o Go west