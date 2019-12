Así luce Daniel Craig en el primer avance oficial de ‘Sin tiempo para morir’

Si por algo se ha caracterizado la saga de James Bond es por ser de las pocas en las que la acción a raudales se ha explotado sin necesidad de sacrificar la calidad ni la elegancia técnica. Salvo por el bache que supuso Quantum of Solace, tanto Casino Royale, Skyfall como Spectre estuvieron a cargo de grandes directores –Martin Campbell en la primera y Sam Mendes en las dos últimas– que desafiaron los convencionalismos del cine más comercial para adentrarse en un cine artístico y sosegado, bien rodado, con una calidad narrativa excelente y unos títulos de apertura que se superaban a sí mismos cada vez.

No es de extrañar que la última entrega de 007, Sin tiempo para morir, esté dirigida por Cary Joji Fukunaga, artífice de la primera temporada de True Detective y del drama bélico sobre niños soldado Beasts of No Nation. Un cineasta de tal envergadura en la silla del director anticipa que el nuevo agente secreto británico seguirá esa línea narrativa artística sin necesidad de sacrificar la adrenalina que caracteriza la saga Bond.

Daniel Craig en la película de James Bond / Promocional

Esta premisa lo secunda un plantel actoral en el que repite Daniel Craig como 007, en este caso por última vez antes de su cese definitivo como agente secreto, y Rami Malek en el esperado papel de villano. El actor de Mr. Robot confirma las sospechas: para ser el malo de 007 ahora debes tener un Óscar. Christoph Waltz y Javier Bardem ya lo anticiparon. ¿Estará el protagonista de Bohemian Rhapsody a la altura de las circunstancias?

En el avance podemos ver a un Craig trajeado al más puro estilo James Bond, persecuciones, motos voladoras y las luces de un vehículo transformadas en metralletas, lo que promete que Sin tiempo para morir contará con acción a raudales. Del resto del reparto podemos ver a Ana de Armas disparando dos ametralladoras al tiempo, lo que ha causado furor entre los fans en redes sociales, y al que se supone será el personaje de Malek, el villano que deja entrever una máscara tras un cristal. Del personaje de Léa Seydoux, la doctora Madeleine Swann, amante de Bond en las anteriores entregas de la saga, aún no sabemos nada. ¿Será Ana de Armas la nueva sustituta de Seydoux en el papel de chica Bond?

De momento tan solo podemos avanzar unos fragmentos muy breves de la película y algunas imágenes del rodaje. Unos segundos muy cortos pero intensos que anuncian que el miércoles los fans podrán disfrutar del nuevo tráiler oficial de la película. Para el estreno oficial habrá que esperar aún hasta el 2 de abril del año que viene.