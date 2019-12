El baile de debutantes de las gemelas de Julio Iglesias, un auténtico cuento de princesas

Si nunca has oído hablar de LeBal de París no te preocupes, que no eres un bicho raro. Se trata del baile de debutantes que organiza Ophélie Renouard desde 1992 en la capital francesa para presentar en sociedad a las hijas de las familias más ricas e influyentes del mundo. Vamos, que accesible a unos cuantos privilegiados.

El caso es que este fin de semana había un par de gemelas que han llamado nuestra atención: Victoria y Cristina Iglesias. Sí, las hijas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger. Esas chicas que van camino de convertirse en influencers de la alta sociedad.

En este evento, se produce la puesta de largo de 20 jovencitas y ellas fueron dos de las protagonistas. Acudieron al Hotel Shangri-La de París con todas sus compañeras y vivieron su particular cuento de princesas porque, todas ellas, iban vestidas de alta costura y el ambiente no podía ser más rococó, como si de un palacio se tratara.

“Comportarse como una princesa es un trabajo. No se trata solo de lucir bella o usar una corona. Se trata más de cómo eres por dentro”, escribían en redes para presentar a estas dos debutantes españolas.

En las imágenes oficiales podíamos verlas vestidas a juego, algo a lo que empiezan a acostumbrarnos. Ya lo vimos en la alfombra roja de la última MET Gala. No iban vestidas exactamente igual pero sí con diseños parecidos que se diferenciaban por el color.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de lebal.paris (@lebal.paris) el 24 Sep, 2019 a las 3:33 PDT

En esta ocasión han elegido los diseños de Elie Saab que las ha sumergido en ese mundo barroco que rodea a este evento. Aunque los vestidos del posado no eran los mismos que luego lucieron en la gala.

Para la noche en cuestión, volvieron a apostar por Elie Saab con dos diseños de telas muy parecidas pero en tonos muy diferentes. Mientras una se decantaba por los azules verdosos, la otra lo hacía por los rosados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Capucine Motte 🐝 (@capucinemotte) el 1 Dic, 2019 a las 3:28 PST

Llegaron cogidas del brazo de Niccolo Iglesias que no, no es su hermano. La que sí estaba era su madre que no quiso perderse este momento tan importante para sus hijas.

Definitivamente, lo suyo es otro mundo.