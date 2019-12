Paz Padilla y Jesús Vázquez, novatos que tendrán que medirse con expertos en Campanadas

Una de las tradiciones más seguidas en Nochevieja en todo el país es la de tomar las uvas siguiendo las campanadas en algún canal de la televisión tradicional. De ahí que, año tras año, las distintas cadenas se coman el coco para elegir a sus representantes para un momento tan especial.

Mediaset ha sido la última en confirmar su apuesta que a muchos les ha resultado toda una sorpresa. Finalmente Paz Padilla y Jesús Vázquez serán los encargados de retransmitir la bajada del carrillón, ambos, inexpertos en la materia porque hasta ahora, nunca se han visto en ese papel, a diferencia de sus rivales.

Ahora sí, podemos empezar a elegir en qué cadena veremos las campanadas porque ya conocemos a todas las parejas que, este año, son todas de chico y chica.

Paz Padilla y Jesús Vázquez

Desde que Isabel Pantoja fichó por Mediaset y se confirmó su presencia en Supervivientes y Idol Kids, fueron muchos los que empezaron a especular sobre una posible repetición como encargada para retransmitir las campanadas.

Ya lo hizo con Jorge Javier Vázquez y su hijo, Kiko Rivera, en 2011. Pero, finalmente, no ha sido la elegida sino que va a tomar el relevo Paz Padilla que lo está petando como jueza de Got Talent, presentadora de Sálvame y yonqui en La que se avecina.

Compartirá el momento con Jesús Vázquez, el que será presentador del próximo talent show de la casa, Idol Kids. Ambos tomarán el relevo de Lara Álvarez y Jesús Calleja. Lo que parece seguro, con ese fichaje sorpresa es que las risas van a estar aseguradas.

En la semifinal de Got Talent confirmó la noticia y aseguró que “cuando me lo propusieron no me podía creer que fuese yo la elegida. Voy a darlo todo esa noche”. Ella y Jesús darán las campanadas en simulcast para todos los canales del grupo. Será la primera vez para ambos. Aunque Paz es un rostro habitual de las galas navideñas de Nochebuena y Año Nuevo, todavía no la habíamos visto en este papel.

A diferencia del resto de cadenas, Mediaset vuelve a alejarse de la icónica Puerta del Sol y vivirá el cambio de año y de década desde un pequeño pueblo de España que todavía no se ha dado a conocer.

El resto de parejas

Paz Padilla y Jesús Vázquez lucharán por imponerse en audiencias rivalizando con otras parejas que ya tienen experiencia en esto. Llevamos tiempo hablando del vestido de Cristina Pedroche que se ha convertido en una de las incógnitas que surge por estas fechas desde hace unos años. Ella comparte protagonismo con Alberto Chicote y serán los rostros de fin de año de Antena 3. Se ha vuelto en una experta en esto de despertar el morbo de sus espectadores con su vestido.

Más clásica y conservadora es la pareja que forman Anne Igartiburu y Roberto Leal y que darán las campanadas en TVE. Él se ha convertido en un hombre admirado por los millenials por conducir Operación Triunfo y ella, engancha con generaciones con un poco más de edad.

Y cerramos este repaso a las caras de las campanadas con la más seria: Cristina Pardo e Iñaki López. La pareja se tomará las uvas con La Sexta. Dime con quién te comes las uvas y te diré cómo eres.

¿Ya tienes claro con quién te las tomarás tú?