No se trata de un wookie ni de un ewok. Tampoco es Jabba el Hutt. Es más humano de lo que pensamos, aunque sus declaraciones parezcan llegadas de otro mundo. Hablamos del actor Billy Dee Williams, quien interpreta al carismático rebelde de Bespin, Lando Calrissian, antiguo dueño del Halcón Milenario y personaje secundario recurrente en las entregas de Star Wars El imperio contraataca y El retorno del Jedi.

En una entrevista con la revista Esquire, Dee Williams, de 82 años, se refirió a sí mismo como una persona de “género fluido”. “Yo me veo a mí mismo como masculino y femenino”, dijo el artista. “Me da igual referirme a ‘mí mismo’ o a ‘mí misma’”, bromeaba. “Tengo un lado femenino y uno masculino y no me preocupa enseñar ninguna de esas facetas”. Es cierto que Calrissian siempre tuvo ese toque misterioso y sensual, ligeramente afeminado, pero nunca nos habríamos imaginado que eso llegaba a formar parte de la propia sensibilidad personal del actor. Los fans de la saga no lo volverán a ver a este personaje con los mismos ojos. Es el poder de la polémica.

Las declaraciones no deben extrañar a nadie porque van en sintonía con la idea que tenía Jonathan Kasdan, guionista de Han Solo: una historia de Star Wars, mientras escribía el personaje de Calrissian que luego interpretó el joven Donald Glover en el spin-off: “Me habría encantado a añadir explícitamente a un personaje LGTB en la película”, dijo el escritor. Las grandes productoras son conscientes de las corrientes de cambio que mueven a la masa, y dado el peso que ha adquirido el movimiento LGTB en los últimos años, es cada vez más habitual ver a personajes que escapan de los convencionalismos esquemáticos propios del cine conservador.

“Es tiempo para ello. Me encanta la fluidez y el espectro sexual de Donald, que puede extenderse hasta a los androides”. Kasdan pretendía que Calrissian fuese un personaje pansexual que sintiese atracción por todo tipo de seres e identidades: hombres, mujeres, alienígenas y hasta robots. ¿Por qué no? ¿Acaso no sería algo perfectamente normal en los confines de la galaxia? ¿No es el cine el perfecto altavoz para normalizar una serie de tabúes que han sido prohibidos o rechazados durante años?

Por su parte, el actor Oscar Isaac, quien da vida a Poe, dijo en una rueda de prensa que habría deseado que su personaje y Finn hubiesen tenido un romance durante la cinta. Algo que J.J. Abrams ha descartado. "Personalmente, me habría encantado que en estra o en alguna otra película posterior hubiesen tenido algo", ha confesado el actor de Drive.

Al igual que Mark Hamill y Carrie Fisher, Billy Dee Williams volverá a la gran pantalla con El ascenso de Skywalker. A pesar de su avanzada edad, el actor ha decidido ponerse en forma y recuperar la figura que tenía durante sus años de juventud. ¿Sacará a relucir esas dos facetas tan controvertidas? ¿Utilizará esa dualidad y fluidez sexual para lograr sus objetivos en la película? Aún está por ver. Lo sabremos el 20 de diciembre saldremos de dudas.