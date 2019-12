¡Boda a la vista! Un actor de Lizzie McGuire se compromete con otra actriz

Los seguidores de Lizzie McGuire están de enhorabuena, y no solo porque su serie favorita ha vuelto a la pantalla. Uno de sus personajes secundarios ha pedido matrimonio a su chica, que curiosamente también forma parte del universo que se crea dentro de la pantalla.

Él es Clayton Snyder, más conocido como Ethan Craft en esta popular serie, quien ha compartido la buena nueva junto a Allegra Edwards, su prometida, en las redes sociales. Para los despistados, Clayton interpretó el papel del crush de Lizzie McGuire, convirtiéndose también en los millones de personas que no se perdieron un solo capítulo de esta historia.

"2009 - 2019. Querida Allegra. Algunas cosas nunca cambian. Por el contrario, muchas cambiaron, y fueron similares, pero muy diferentes, pero mejores, y ahora, mi dedo pesa un poco más. Y no por el pastel de pecanas. Menudo Día de Acción de Gracias. Amo tu risa. Amo tu corazón. Amo tu familia. Te amo. No puedo esperar a convertirme en tu marido". Así de emotivas fueron las palabras con las que el actor anunció su compromiso en las redes sociales. Pero no todo acaba ahí.

Horas más tarde compartió una nueva publicación de varios vídeos que fueron grabado segundos más tarde a la pedida de mano. "Algunos momentos más... Un momento después de preguntarte. Un momento en el que ella vio que estaban mis padres también. Un momento de aquella tarde. Un momento del día después de estar en Bodega Bay. Un momento después de eso", declaró. ¡Qué bonito!

Ella, por su parte, también ha compartido su emoción en redes sociales. "Él es mi hogar", señalaba la actriz de Orange Is The New Black. ¡Cuánto amor en el aire!

Ver esta publicación en Instagram 11.28.19 He’s my home ❤️ Una publicación compartida de Allegra Edwards (@arosebyname) el 1 Dic, 2019 a las 12:11 PST

Esta noticia no ha tardado en revolucionar a los seguidores de la serie adolescente, quienes han inundado las redes sociales de mensajes de enhorabuena para nuestros protagonistas. Y nosotros nos unimos a esta ola de positividad: ¡Enhorabuena, Clayton y Allegra!

¿Estará Clayton en el reboot de Lizzie McGuire?