Sara Carbonero comparte una foto con una camiseta que dice más de lo que parece

Sara Carbonero comenzaba el mes dando la bienvenida con una foto en la que podemos verla vestida y con el sombrero que lleva últimamente, sentada en la arena de la playa tirando arena hacia arriba.

“Hola diciembre”, escribía junto a la imagen. Pero, en la fotografía había otro mensaje que para muchos puede pasar desapercibido. Como buena periodista que es, está al día de la actualidad y no ha pasado por alto que en Madrid se ha inaugurado la Cumbre del Clima COP25 en la que participarán hasta casi 200 países hasta el próximo 13 de diciembre.

En ese contexto de reflexión y debate sobre el medio ambiente ella ha elegido lucir una camiseta de su firma Slow Love en la que puede leerse ‘ethical is the new black’ (ética es el nuevo negro). Una frase que cobra mucho significado en este contexto de sostenibilidad y preocupación medioambiental.

Nos estamos cargando el planeta y, ahora más que nunca, hay que concienciarnos sobre el tema para no llegar demasiado tarde. De ahí que cada vez haya más campañas en esta lucha, como la que ha puesto en marcha LOS40: 'Únete al cambio climático. #IDo'.

Aunque no podemos afirmarlo porque no hemos hablado con ella, sí nos inclinamos a pensar que ponerse esta camiseta el día en el que se inauguraba esta cumbre, no ha sido una coincidencia.

Sí es verdad que no es la primera vez que la hemos visto con ella. Una camiseta básica, de 20 euros, de su firma que, desde que la creó, ha apostado por el valor añadido de la fabricación respetando el medio ambiente, la sostenibilidad, el precio justo y los tejidos reciclados.

Una filosofía eco que, afortunadamente, cada vez está más presente en la industria de la moda y en la conciencia de los que consumen.