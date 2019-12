Rosalía, la artista española más escuchada a nivel mundial

Spotify, la popular plataforma de música en streaming, acaba de anunciar hoy las canciones y artistas más escuchados de 2019. Este año, la música urbana en español ha triunfado entre los usuarios españoles colocando a Anuel AA como el artista más reproducido en nuestro país y a Rosalía como la estrella española más reproducida a nivel mundial.

En el top de España no sólo Anuel AA deja claro el dominio de la música urbana latina, ya que detrás suya aparecen Ozuna, Bad Bunny y J Balvin. Completan las diez primeras posiciones Daddy Yankee, Farruko, Maluma, Nicky Jam, Sebastian Yatra y Karol G.

Y en cuanto a solistas femeninas españolas, Rosalía sigue siendo la favorita. En julio, la artista alcanzó uno de sus logros más importantes del año: se convirtió en la cantante española más escuchada a nivel mundial en Spotify. Tras ella, Aitana y Lola Indigo son las voces femeninas de España que más triunfan en el mundo.

En cuanto a las mujeres más escuchadas en nuestro país, el Top 10 lo forman Karol G, Rosalía, Aitana, Becky G, Billie Eilish, Lola índigo, Natti Natasha, Ariana Grande, Camila Cabello y Vanesa Martín.

Si hablamos de canciones, los usuarios españoles han apostado este año por el trap y el reggaeton. Contando Lunares, de Don Patricio junto a Cruz Cafuné, ocupa el puesto número uno con más de 130 millones de escuchas en la plataforma. El segundo lugar lo ocupa Con Calma, la colaboración de Daddy Yankee con Snow; el tercer lugar, Calma (Remix) de Pedro Capó y Farruko y el cuarto, China, la colaboración de Anuel AA, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G y Ozuna. La quinta posición se la lleva la colaboración estrella entre la música española y latina, Con Altura de Rosalía, J Balvin y El Guincho. Este tema ha dado la vuelta al mundo y cuenta ya con más de 340 millones de reproducciones en Spotify.

El top 10 de canciones más escuchadas por los españoles en 2019 lo cierran Callaita, de Bad Bunny, Soltera (Remix), de Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny; Secreto de Anuel AA y Karol G; Adán y Eva, de Paulo Londra y Baila Baila Baila de Ozuna.

Las canciones y artistas más escuchados a nivel global en 2019

Post Malone ha sido el artista más popular del año en todo el mundo, con más de 6.500 millones de reproducciones en 2019. El rapero encabeza el número uno por primera vez, tras lanzar su último álbum, Hollywood's Bleeding.

Billie Eilish ocupa la segunda posición. Para la estadounidense, 2019 ha resultado ser un año de gran impacto en su carrera. La cantante ha alcanzado las 6.000 millones de reproducciones en tan solo un año, y su álbum When we all fall asleep, where do we go? se ha convertido en el más escuchado del año. Por su parte, Ariana Grande, que lanzó en febrero Thank u, next, completa la lista de los tres artistas más escuchado en Spotify a nivel mundial. Ed Sheeran, Bad Bunny, Khalid, J Balvin, Drake, Ozuna y XXXTentacion completan las diez primeras plazas.

Y la canción favorita de la mayoría de los oyentes este 2019 ha sido Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello. El tema suma ya más de mil millones de reproducciones seguido de cerca por Bad guy, de Billie Eilish, con más de 990 millones de escuchas. Sunflower, la colaboración de Post Malone con Swae Lee para la película Spider-Man: Un nuevo universo, ocupa el tercer lugar; 7 rings, de Ariana Grande, el cuarto y Old Town Road - Remix, de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, el quinto.

Este top 10 de canciones más escuchada en el mundo lo completan I Don't Care, la colaboración de Ed Sheeran y Justin Bieber; Someone You Loved, de Lewis Capaldi; Wow., de Post Malone; Con Calma, de Daddy Yankee con Snow, la única en español, y Shallow, de Lady Gaga y Bradley Cooper.