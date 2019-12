Natalia Lacunza pone los pelos de punta con su última interpretación

Natalia Lacunza ha demostrado ser una mente creativa en continua ebullición y aunque ya logró sacar un disco a la calle tras su salida de Operación Triunfo, tiene ganas de seguir haciendo más.

“Tengo tantas ganas de sacar música que me explota el corazón 💓💓💓💓💓💓💓”, escribía hace unos días en su Instagram. Y es que ya está preparando nuevas canciones. Y tal son las ganas que tiene de mostrarlas que ha cogido guitarra y voz y nos ha ofrecido un aperitivo.

“Untitled”, así es como ha presentado esta nueva composición que todavía no sabemos si es el resultado de una improvisación del momento o realmente será un lanzamiento oficial. Lo que sí sabemos es que necesita muy poco para lograr ponernos los pelos de punta.

Son muchos los compañeros de Academia que le han mandado mensajes de apoyo en forma de emojis o bonitas palabras. Y es que la cantante es muy querida y admirada por muchos de los triunfitos.

Julia Medina: 💜

Sabela: 🙌🙌💙

Marilia: ❤️

Dave Zulueta: 🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️

Luis Mas: Adoro.

África: Quiero 7 discos.

“Tengo una flor en el pecho, a ver si deja de doler. Me intento quedar con lo bueno por si te veo aparecer. Darte lo mejor que tengo, que no es mucho más que ayer. Quiero que ganen los buenos, quiero que me eches de menos. Quiero volverte a ver. Quiero acordarme esta vez y no cambiar de papel. Quiero aprender a querer”, dice la letra que no deja indiferente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Lacunza (@natalialacunza) el 2 Dic, 2019 a las 5:08 PST

Y es que esta pamplonesa ha dejado claro que tiene una sensibilidad especial que refleja a través de la música y un estilo personal que ha quedado reflejado, una vez más, en su última sesión de fotos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Lacunza (@natalialacunza) el 2 Dic, 2019 a las 10:00 PST

Solo queda preguntarnos, ¿para cuándo lo próximo?