Las mejores rimas de la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos 2019

“Hablas de que represento a Puerto Rico como si eso fuera malo, en Estados Unidos hay argentinos y mexicanos en busca de un mejor futuro. Yo represento dos naciones porque soy el doble de duro” – Yartzi.

“Vamos en el aire, miren cómo lo mató, hoy vengo a improvisar saben que lo maltrato... Me voy a cagar, me voy a cagar un rato... me voy a cagar en tu falso campeonato” – Aczino.

“La gente de los barrios, la gente de Lavapiés, la gente de la Cebada, la gente que tiene fe, la gente de Malasaña con el que me ensañaré. Yo soy el mejor de España así que p*ta, cállate” – Bnet.

''Mira Aczino, te voy a contar un cuento...Lo estoy leyendo... Valles-T empezó rapeando... Aczino se fue enfureciendo... ¡pero mira la última parte, acabaste perdiendo!” – Valle-T.

“Su presencia me la paso por el culo con excelencia, en cambio yo todo el día metido en su conciencia. Escucho cómo me nombra en todas sus competencias” – Wos.

“Ni una rima reciclada, la cosa se quedó clara. Pero yo aquí soy el mejor de la jodida habla hispana. Te puedo ganar con rimas improvisadas y ninguna necesidad de tirarte recicladas” – Zasko Master.

“Te han puesto una sartén y no has sabido aprovecharlo. Porque te la han puesto a ti pero yo la tengo por el mango. Sí, sí. Y encima lo destrozo improvisando. Hola, Costa rica, enseguida se lo mando” – Bnet.

“Mira loco me cansé de escuchar tu improvisación. ¿Sabes? Ha llegado papá. Lo sabes, bro. No te lo digo yo, te lo dice su ovación. Que yo entré como reserva y me fui como campeón” – Bnet.