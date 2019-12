Llegan los Apple Music Awards con la actuación de Billie Eilish y con premiados confirmados

Si pensabas que Apple no podía innovar más, estabas completamente equivocado/a. La compañía de Steve Jobs ha anunciado el estreno de los Apple Music Awards, que se celebrarán en el Teatro Steve Jobs (Cupertino) el próximo 4 de diciembre a las 3:30 am (hora española).

Y es que este nuevo formato de la popular compañía se estrenará con la actuación de la mismísima Billie Eilish, que además recibirá los premios de Artista del Año y Álbum del Año. "Los Apple Music Awards rendirán homenaje a los logros en música con cinco categorías y ganadores que son elegidos a través de un proceso", explica Apple en su comunicado oficial.

Pero la intérprete de Bad Guy no será la única que protagonizará esta tan esperada noche. Su hermano Finneas también será reconocido mundialmente como Compositor del Año junto a Billie, así como también lo serán Lizzo como Artista Innovador y Lil Nas X con Canción del año con Old Town Road.

Ellos serán los que reciban un galardón original formado por una lámina de vidrio con una oblea personalizada sostenida.

Diseño de los premios de los Apple Music Awards / Apple

"Los Apple Music Awards están diseñados para reconocer la pasión, la energía y la creatividad de los artistas favoritos del mundo", explica Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y el contenido internacional de Apple. "El grupo de ganadores musicalmente diverso ha provocado una conversación social profunda, influenciado en la cultura e inspirado a nuestros clientes en todo el mundo. No podríamos estar más emocionados de celebrarlo", añade.

Pero no temas. También podrás disfrutar del evento desde el sofá de su casa. Apple Music habilitará un directo en streaming para que todos los melómanos puedan vivir su tan espectáculo desde la comodidad. Vamos, que no tienes excusas para no perderte esta fecha tan importante para la historia de los premios musicales.

¡No te lo pierdas!