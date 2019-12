Sweet California: “Nos sentimos orgullosas de pisar fuerte; también tenemos unas madres muy luchadoras: viene en los genes”

Si algo define a Sweet California es su pasión por la música. Tamy, Alba y Sonia terminan el 2019 de la misma manera de lo empezaron: regalando canciones, y sus sweeties deberían estar muy contentas con todo lo que el grupo tiene en mente para los próximos meses: disco, canciones y una larga gira. Una nueva aventura que acaban de comenzar y con la que están ansiosas de mostrarnos su presente, futuro y pasado.

Este viernes, 6 de diciembre, sale a la luz Hits Reloaded, una recopilación de sus mayores éxitos y cuatro temas inéditos con los que pretenden sorprender a todos. El álbum será una edición especial de dos discos más diez postales con imágenes inéditas de la banda que sus seguidores más fieles podrán, incluso, coleccionar.

Las chicas ya tienen preparada una serie de firmas de discos por todo el país para la semana que viene en la que pasarán por Alicante (07/12), Valencia (08/12), Barcelona (10/12), Madrid (11/12) y Sevilla (12/12).

Pregunta: Sacáis un 'Grandes éxitos', ¿estáis nerviosas por cómo lo va a acoger vuestro público?

Sonia: Un poquito la verdad. Siempre se tienen nervios y ansia cuando sacas un disco nuevo. Pero bueno, ya estuvimos viendo por redes que nuestros fans están súper activos y los temas que hemos ido estrenando les han gustado. Así que lo que sea, bueno lo recibiremos.

P: ¿Este disco será un antes y un después para Sweet California?

Alba: Si, se puede decir. Queríamos actualizar un poco lo que veníamos siendo, a lo que ahora hacemos y se lleva en la tendencia. Yo creo que es como un viaje: hemos recordado temas, los hemos incluido porque los seguidores lo han pedido y lo llevan pidiendo mucho tiempo. Los hemos actualizado y mezclado bien, porque son muy distintos y nuestra intención es que la gente los reciba, y sea tanto actual como pasado.

P: ¿Cómo van a sorprender los nuevos temas?

S: Yo creo que van a sorprender porque hay mucha variedad. Lunes es una balada, Me gusta es para salir de fiesta, y Fruta dulce es la mezcla de Sweet California porque es armonía, girl power... es todo lo que somos. También tenemos un cover de Groove Is In The Heart porque es un temazo y tenemos que incluirlo.

Tamy: Además de los cuatro temas nuevos, es el haber cogido antiguos para regrabarlos completamente, con nuevas producciones. Eso es lo más sorprendente, escuchar que las canciones de siempre suenan de manera distinta. Luego hay muchas que yo he regrabado, entonces al ser otro tipo de voz, realmente es un tema nuevo, y eso hace que también la gente esté expectante.

P: ¿Por qué un 'grandes éxitos' con temas inéditos y no crear un EP solo con las nuevas canciones como están haciendo actualmente muchos artistas?

A: Hemos seguido lo que venimos haciendo desde siempre.

T: Estas cosas modernas… nosotras aunque seamos jóvenes somos del disco clásico, porque tenemos unas seguidoras y seguidores que son muy coleccionistas del disco de siempre. Ahora salen muchos grupos nuevos que hacen esto del EP con pocas canciones pero yo creo que no funcionaria con nuestro público.

P: ¿Alguna colaboración a la vista?

T: Hay dos colaboraciones que todavía no podemos decir, y tenemos unas ganas de que salgan…

S: Y además con gente muy, muy guay.

P: El sábado empezáis firmas de discos, ¿estáis ilusionadas?

S: Si, mucho, es algo muy chulo.

P: ¿Seguís creando nueva música?

A: Si, no paramos, yo creo que lo suyo es hacerlo así. Nunca sabes cuando va a ser el siguiente momento en el que saquemos single y nos gusta ir creciendo a nivel compositoras. Hay que seguir componiendo continuamente, esto funciona así.

P: Una banda solo de chicas en plena lucha feminista, ¿os sentís orgullosas de pisar fuerte?

T: La verdad es que si, nos sentimos súper orgullosas porque al final somos mujeres que vivimos en un mundo un poco de hombres, y tenemos una oportunidad porque la mayoría de nuestros sweeties -sus fans- son chicas. Es un orgullo que un montón de mujeres nos sigan. Somos tres mujeres, empresarias, y es increíble y de agradecer que tengamos la oportunidad. También es verdad que tenemos unas madres muy luchadoras: viene en los genes.

P: ¿Cómo vais a pasar las navidades?

S: Siempre en familia, aunque sea en Navidad y Nochevieja lo pasaremos así.

P: ¿Qué es lo más especial que habéis vivido en 2019?

T: Tuvimos otro concierto en el Wizink Center de Madrid, que fue increíble. El segundo lo disfrutamos mucho más que la primera vez. El 6 de julio fue increíble y sobre todo la gira de 50 conciertos que fue brutal.

A: La gira ha sido para las tres lo más fuerte, no nos esperábamos una tour tan, tan grande y es para destacarlo porque si no viene gente a ver nuestros conciertos no estaríamos aquí.

P: ¿Qué tenéis preparado para los próximos meses?

A: Trabajar mucho.

S: De momento nos centraremos en el disco. Obviamente habrá una gira de este Hits Realoaded y tendremos que encerrarnos en la nave como hacemos siempre, a trabajar y a preparar todo. Queremos innovar y sacar cosas diferentes porque en cada gira vamos añadiendo cosas y tenemos que ponernos a tope porque el año que viene habrá gira.

T: Cada día hay más competencia y tenemos la obligación de hacer algo que haga que la gente se ilusione, le guste y que no sea cualquier tontería. Nos gusta currárnoslo.

P: Alguna novedad en mente...

T: No hemos pensado qué, pero seguramente.

S: Está feo que yo lo diga, pero la palabra que nos define es 'evolución'. Como cualquier persona en su vida, no piensa igual cuando tiene 19 que con 29, y en nuestro caso hemos ido creciendo en la industria de la música. Poco a poco hemos ido evolucionando y por eso puedes encontrar tantas facetas de Sweet California. Empezamos con 21 años y ahora tenemos 28, son 7 años en los que vas creciendo, madurando y te vas adaptando a lo que te ofrece la industria de la música.

P: ¿Un deseo para el 2020?

A: Que la gira que viene se mantenga como la anterior. Seguir viendo las caritas de la gente que viene a los conciertos, como se lo pasan bien, como se unen las familias, las mamis con los hijos... Ver como nuestros seguidores hacen piña y se quieren tanto. Es muy bonito, quiero que siga existiendo la familia Sweet California.

S: Yo voy a pedir que volvamos a Latinoamérica, porque hace poco hicimos una colaboración con un chico mexicano, Axel Muñiz, y lo tenemos pendiente. Ojalá se cumpla.

T: Yo voy a pedir salud porque sin salud no vamos a ningún lado.

Ya sabes, si no quieres perder la pista de Sweet California, estate pendiente a sus redes porque todavía tienen mucho que contarnos.