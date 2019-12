Todo listo para el esperado videoclip de Omar Montes y Ana Mena

Desde hace varios días, tanto Ana Mena como Omar Montes están creando un gran hype en sus redes sociales con el proyecto que se traen entre manos. ¿Aún no te has enterado de qué se trata? ¡El remix de Como El Agua está en camino! Una canción que ya es uno de los éxitos más destacados de la carrera de Omar Montes y que apunta a seguir el mismo éxito que su colaboración predecesora Alocao, junto a Bad Gyal. Lo que está claro es que los featurings les están funcionando de maravilla a ambos cantantes, ya que la malagueña no para de triunfar en compañía de Fred de Palma, con quien ha conquistado Italia con éxitos como Una Volta Ancora.

Ambos artistas están muy ilusionados con este nuevo proyecto que verá la luz a mediados de diciembre y, por lo que hemos podido oír, ¡suena muy bien! Aunque ellos mismo han confesado que lleva ya grabada más de un año y que es ahora cuando han decidido lanzarla tras haber hecho los últimos retoques, a pesar de que los asistentes al concierto de Las Ventas que ofreció recientemente Omar ya tuvieron la suerte de disfrutarla en primicia.

Canción muy romántica que, por supuesto, irá acompañada de su respectivo videoclip para el cual las expectativas están muy altas. De momento y acorde con la temporada, sabemos que el vídeo estará repleto de nieve y que uno de los escenarios principales será una casita en la montaña. ¡Un ambiente de lo más invernal en el que aparecen hasta perros de raza husky! ¿Se te ocurre un plan mejor para la ola de frío?

Ana Mena / Instagram @anamenaoficial / Instagram

Por el momento estamos impacientes por comprobar cómo suena este remix que quizás no sea el único dueto que compartan, a juzgar por el buen rollo que parece haber entre ambos intérpretes. De hecho, la propia Ana Mena ha asegurado que trabajar con la estrella de Supervivientes es súper divertido y que en la vida real es tal y como se muestra ante el público.