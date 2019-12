Así se ha quedado Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) después de celebrar su cumple

Si hay una cosa que nos gusta del marido de Kaley Cuoco es la naturalidad con la que comparte las fotos que menos favorecen a su mujer. Es habitual que escoja los peores momentos de la actriz para compartirlos con todo el mundo.

Y ahora que acaba de cumplir 34 años no iba a cambiar su forma de actuar y ha publicado unas imágenes del post cumpleaños de su mujer que dejan claro que le está costando recuperarse. Pero vamos por paso.

El cumpleaños le pilló a la actriz en Tailandia donde estaba rodando su nueva serie, The Flight Attendent. Sus compañeros de rodaje quisieron darle una sorpresa que no dudaron en grabar y difundir. La pillaron con bata y la hicieron soplar las velas.

“Este ha sido el mejor cumpleaños. Llegué a los 34 delante de la cámara mientras filmaba nuestra escena final de TFA en Bangkok con vista al horizonte de Tailandia, rodeada de un apoyo y amor extremos. ¡Gracias a todos por hacerme sentir tan especial lejos de casa! También mi cumpleaños acaba de comenzar en Estados Unidos, así que voy a montar esta ola todo el tiempo que humanamente sea posible”, explicaba en sus redes.

Y efectivamente volvió a casa y allí estaba su marido esperando para celebrar ese día tan especial con ella pero tanta fiesta y, sobre todo, el jet lag, han complicado las cosas porque la mantienen en un estado casi catatónico.

Estará recuperando fuerzas para el estreno de su nueva serie de animación en la que pone voz a Harley Quinn. “Me encanta ir a la cabina y gritar y maldecir durante dos horas seguidas. Por lo general, lo hago sola en mi habitación, así que ha estado bien experimentarlo de otra manera”, explicaba en una entrevista con TV Line.

“Creo que con cualquier personaje, especialmente cuando se trata de un nuevo programa, tardas un tiempo en acostumbrarte. Mi voz es muy reconocible, así que no quería forzar un acento o tratar de ser alguien que no soy. Soy Kaley haciendo de Harley, y mantenerme fiel a mí misma me ha permitido sentirme libre y muy auténtica”.