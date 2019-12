Jason Momoa y Chris Pratt discuten en Instagram por una botella de plástico

¿De quién puede ser fan Aquaman, si es uno de los superhéroes más queridos de las nuevas películas de DC? Pues nada más y nada menos que de un superhéroe de Marvel: se trata de Star Lord.

Bueno, más bien es Jason Momoa, el actor que da vida al hombre capaz de respirar debajo del agua, quien siente devoción por Chris Pratt. ¿Cómo lo sabemos? Porque ha compartido una foto en su cuenta de Instagram junto a él. En la foto, vemos a los dos actores sonriendo a cámara. Además, también están los hijos del actor hawaiano, que también parecen bastantes seguidores de Pratt. Eso sí, ha aprovechado para echarle la bronca por utilizar botellas de plástico de un solo uso.

“Bro, sabes que mis hijos y yo estamos locamente enamorados de tu y nos encanta todo lo que haces”, ha comenzado escribiendo Jason en la publicación. Pero es entonces cuando ha comenzado a reprocharle que utilizase plásticos: “Nada de plásticos de un solo uso. Las botellas de plástico tienen que detenerse. Espero que hagas una botella de agua reutilizable para Amazon para que todos podamos comprarla”.

Eso sí, ha acabado diciéndole que es “una inspiración para muchos”, entre los que él se encuentra. ¿Y por qué esta bronca del actor de Aquaman? Nada más y nada menos por la última publicación de Chris en su cuenta de Instagram, donde aparece junto a una botella de plástico de agua en el gimnasio, anunciando que su tabla de entrenamiento estará disponible en Amazon. Jason, en esa misma publicación, comentó: “Te quiero, hermano, pero qué cojones haces con una botella de agua. No plásticos de un solo uso. Vamos”

Jason lleva años siendo activista de la defensa del ecosistema de los oceános, protegiendo la naturaleza e intentado concienciar al público sobre el problema de la contaminación de los pasajes naturales. Teniendo en cuenta esto, es normal que haya querido concienciar a su compañero de Hollywood sobre ello.

Pratt, haciendo gala de su humor, ha dado la razón a su compañero, contestando el mensaje. Eso sí, no sabemos si lo ha hecho de manera irónica:

“Aquaman, estoy totalmente de acuerdo. Maldita sea. Siempre llevo mi jarra de agua de jalón. ¡Incluso ese día! Si recuerdo bien, alguien me lanzó esa botella de plástico porque no sabía dónde poner mis manos. ¡Nunca sé qué hacer con ellas. Es muy incómodo. En serio. Yo también te quiero. Es mi culpa. No quiero que tu casa en Atlantis esté cubierta de plástico. ¿Habéis escuchado eso, niños? Reducir, reutilizar y reciclar”.

Sin lugar a dudas, estos dos superhéroes tienen que dar ejemplo de reciclaje. Parece que Aquaman en este aspecto, le lleva ventaja a Star Lord.