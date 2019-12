Chris Martin habla sobre el bullying que sufrió y que le hizo ser homófobo

Chris Martin es uno de los artistas más famosos del mundo. El británco lleva liderando el grupo musical Coldplay desde hace dos décadas, convirtiéndose en todo un icono del siglo XXI. Eso sí, Martin siempre se ha mostrado receloso a la hora de hablar sobre su vida privada.

Pues bien, el cantante se ha abierto en canal en su nueva entrevista para la revista Rolling Stone. Además de promocionar el nuevo álbum de Coldplay, Everyday Life, ha hablado sobre su infancia, el bullying que sufrió y de la homofobia.

Tal y como cuenta el cantante, no lo pasó muy bien de niño y es que tenía una forma característica de andar: “Me contoneaba un poco y eso me hacía ser muy homófobo porque pensaba que, si eso me hacía gay, iba a estar maldito para la eternidad”.

Además, Chris ha asegurado que, por aquel entonces, “era un chiquillo descubriendo su sexialidad” y que la idea de que le gustasen los chicos le aterraba. Y es que, en el internado donde estudiaba, sufrió bullying por parte de algunos de sus compañeros: “Un grupo de chicos bastante duro estaba todo el día diciéndome que era gay y riéndose de mí durante años por mi forma de andar”.

Chris, por aquel entonces sufría imaginando que podía ser homosexual: “Yo no sabía si lo era o no, pero sí que no podía serlo porque estaba mal”. Y es que aquellos insultos de sus compañeros hicieron mella en el cantante.

Por suerte, ya en la adolescencia, Martin reflexionó sobre el tema y empezó a ver el tema de la sexualidad desde una perspectiva más madura: “Cuando cumplí quince años, comencé a decirme que si era gay, no iba a pasar nada. De repente todo paró de un día para otro, cuando asumí que no pasaba nada si era gay”.

En la entrevista, Chris también reflexiona sobre el tema: “Solo sé que, cuando iba creciendo y conocía más mundo, pensaba que muchos de mis héroes eran homosexuales y que eso no cambiaba nada. Sentí un gran alivio”.

Chris Martin ha hablado sin miedo sobre cómo se sintió por aquel entonces, demostrando que es la misma sociedad quien te condiciona y temer a lo desconocido. Por suerte, el aprendizaje y el conocimiento hicieron que Chris abriera los ojos y dejase de ver esto como un problema.