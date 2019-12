Halsey desvela las colaboraciones de su nuevo álbum

Si pensabas que Halsey se había olvidado del lanzamiento de su disco, estabas completamente equivocado/a. La artista presentará Manic el próximo 17 de enero de 2020, y lo hará con un repertorio de lo más variado.

Prueba de ello es el vídeo que ha compartido a través de sus redes sociales, donde ha desvelado el tracklist de este nuevo proyecto que tanto ha dado de qué hablar. Y a juzgar por sus títulos, hemos de decir que traerá colaboraciones de ensueño. De hecho, una de ellas es con Suga, integrante del exitoso grupo de K-Pop, BTS.

Ver esta publicación en Instagram January 17, 2020 Una publicación compartida de halsey (@iamhalsey) el 3 Dic, 2019 a las 9:00 PST

No cabe duda de que los surcoreanos y Halsey han forjado una amistad difícil de romper. Tras la publicación de Boy With Luv, el ejército de fans de la banda ha adoptado a nuestra protagonista como "la chica favorita de BTS" entre elogios y bonitas palabras. No es de extrañar, por tanto, que hayan querido unir sus voces de nuevo en un proyecto inesperado del que aún se desconoce su título.

En la lista de canciones publicada por Halsey, los nombres de los artistas colaborades aparecen junto al nombre de Interlude, por lo que tendremos que esperar para conocerlo. Dominic y Alanis son otros de los artistas que formarán parte del tercer álbum de estudio de la intérprete de Graveyard.

Es este precisamente uno de los temas que han presentado a este disco a través del formato single. Y lo ha hecho junto a Without Me y Clementine. Aunque, sin duda, el que más éxito ha recibido es Graveyard, que reúne más de 22 millones de reproducciones en Youtube.

Y tú, ¿estás listo/a para lo nuevo de Halsey?