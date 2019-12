Cami: “Dormiría mal si no pudiese decir lo que quiero”

Le encanta España, sus calles y es amiga de muchos de nuestros artistas. Cami Gallardo -conocida también como Cami, a secas- acaba de sacar a la luz su segundo álbum de estudio: Monstruo Parte 1, cinco canciones que nacieron de la naturalidad de la artista chilena y de encerrarse en su propio "laboratorio".

Saca la agenda porque la cantante está en plena firma de discos por todo el país. La pasada semana pisó Andalucía, firmando en Sevilla y Málaga, y viajará hasta Valencia (10/12), Barcelona (12/12) y Madrid (15/12) en los próximos días para conocer a todos sus seguidores.

Pregunta: ¿Cómo está siendo tu visita a España?

Respuesta: Intensa, muy bonita. Amo a España con mi vida. A la gente le estresa la Gran Vía pero yo cada vez que pasó por aquí, para mí es como… "te amo". Me fascina.

P: ¿Cómo están acogiendo tus fans españoles el nuevo disco?

R: Bien, muy bien, ya se lanzó el físico de la primera parte, ha sido el único territorio donde los hemos lanzado y estamos súper contentos. Hacer una firma de discos aquí para mí es espectacular y tenemos ya fechas para las próximas semanas.

P: Aquí estoy es un claro mensaje de empoderamiento femenino, ¿qué has querido transmitir?

R: La gente tiene que interpretarlo a su manera. Lo bueno de tener canciones con frases potentes es que cada uno puede coger la que quiera y hacerla suya, y poder convertirlo en su propio himno. La escritora no es la responsable de decir cómo tiene que interpretarse, lo entretenido que tiene la música es que nos permite poder moldear el mensaje. Yo siempre voy a hablar desde la verdad, lo que me ha pasado a mí, historias… Siempre voy a escribir así, desde lo más profundo.

P: ¿Crees que aún queda mucha lucha en el feminismo?

R: Si, mucha. Creo que estamos en una etapa donde se visibilizó el problema y ahora hay que cambiar las costumbres que tenemos. Lamentablemente, es un ser de costumbres y hasta que no se le muestre a la generación que viene el ejemplo, va a ser difícil todavía. Han pasado muchas generaciones que no han sido los suficientemente conscientes con respecto al género pero siento que esta generación especialmente los últimos cinco años ha habido un cambio y una visibilidad al problema importante que siento que es el primer paso para empezar una reestructuración del sistema.

P: Siempre hemos visto a una Cami Gallardo muy reivindicativa, que dice lo que piensa, ¿siempre has sido así?

R: Es importante dormir tranquilo, estar en paz con uno mismo y cómodo con cual está siendo tu rol, y yo estoy súper tranquila. Me dormiría muy mal si no pudiese decir lo que quiero decir, escribiese lo que quiero escribir, o sin hacer la música que quisiera. Tengo la suerte de tener a la gente que me rodea, que son un soporte en mi día a día, y me van a decir cuando hago las cosas mal pero con su ejemplo me enseñan a hacer las cosas bien. Mis papás siempre me han enseñado a ser valiente. Nunca me he cortado, ni me ha dado miedo a decir lo que pienso porque no me criaron a partir del miedo. Todos somos verdaderos pero vivimos con patrones que nos estancan, yo también los tengo. A pesar de que tengo un mensaje súper claro he tenido que superar ciertos patrones muy incrustados en el chip de cada uno, y hay que sacarlos y ser consciente de que los tenemos. Todos somos reales pero creo que la gente es víctima de un sistema, no creo que la gente sea mala.

P: Estás muy concienciada con todo lo que está pasando en Chile, ¿qué le dirías a aquellos que quieren ayudar pero no lo vive en primera persona?

R: Leer mucho. Intentar ver el problema lo más transversal posible, no solamente guiarte de la prensa porque muchas veces la televisión tiene un partido de preferencia o no les viene bien ser tan explícitos a la hora de mostrar el mensaje. Aun así, si no estás en Chile y quieres ayudar es importante visibilizar el tema, mandar apoyo, hacerlo viral, porque la presión social está siendo el arma del pueblo, algo que antes no existía. Yo imagino que en los años de dictadura sucedieron muchas barbaridades de las que nunca nos vamos a enterar qué pasó. Hoy día los teléfonos son nuestra arma, la forma que tenemos de hacernos ver y que llegue el mensaje. Leer y escuchar a la gente que está allí, intentar tener todos los puntos de vista y hacerse su propia opinión. Cuando uno está totalmente enterado de todo, la opinión pasa a ser sentido común.

P: ¿La segunda parte de Monstruos seguirá la misma línea de la primera?

R: Sí. Estoy muy feliz de poder estar haciendo música de raíz, de poder mezclar raíces folclóricas con mis letras, entrar al estudio y que todo se transforme en un laboratorio. Mezclar de acá, de allá… ha sido súper sano para mí, enriquecedor, he podido crecer mucho con este disco. No me di cuenta y ya lo habíamos escrito, y eso fue muy heavy, salió solo. Rosa fue un estado mucho más denso porque estaba recién empezando y no sabía lo que iba a pasar. Ahora tenía claro lo que quería proyectar y mostrar con este disco. Si alguien que no me conoce, me quiere conocer, que escuche Monstruo.

P: Te hemos visto preparando algo con David Bisbal…

R: No puedo decir nada, pero va a estar muy bonito y estoy súper agradecida de la oportunidad que se me está dando aquí en España. Tengo colegas que me reciben con los brazos abiertos y yo voy a estar agradecida de por vida. Bisbal, Pablo Alboran, Pablo López, Miriam, Beatriz Luengo, Alba Reche que es una de mis mejores amigas en este momento acá, han sido increíbles conmigo, me han abierto los brazos y las puertas de su casa. Estamos al otro lado del charco pero nos conectamos a partir de la música.

P: ¿Qué se siente al haber sido nominada a dos Latin Grammy?

R: Intenso, todavía no me cae en cuenta que estuve nominada. Solo tengo que agradecer, no te pasa todos los días que te nominen a los Latin Grammy y en este caso fueron dos. No lo veo como una competencia sino como una oportunidad y algo muy bonito. No sé si estaré nominada con Monstruo, si es así será increíble y sino también, no tengo la presión de tener que estar nominada pero agradezco muchísimo la oportunidad.

P: Allí conociste con Aitana

R: Súper buena onda. Me la crucé por los pasillos y después en la alfombra roja, es súper simpática.

P: Además de la firma de discos, ¿tienes algo más preparado por aquí?

R: Volveremos a principios de año con un par de cositas que todavía no puedo contar. Y en mayo vamos a estar haciendo conciertos, una gira por España con la que vamos a estar por muchas ciudades. Estamos súper contentos.

P: ¿Cómo vas a pasar la Navidad?

R: La verdad es que no sé, había pensado viajar con mis hermanos pequeños que no los veo nunca, quería sacarlos a dar una vuelta. Mis navidades son siempre tranquilas, como no estoy nunca en Chile, mis padres intentan aprovecharme al máximo durante esa semana.

P: ¿Qué le pides al año nuevo?

R: Que todo el esfuerzo de este año, el próximo año de su fruto. Si hay que seguir sembrando, hacerlo. Estoy muy agradecida por este año, ha sido muy intenso para mí, estoy súper agradecida porque ha sido un año de mucho aprendizaje y mucha madurez. He aprendido cosas que pensé que iba a aprender de más mayor, y al año que viene le pido eso: fruto de las cosas que este año sembré, que lo que ya no me aporta para seguir aprendiendo se lo lleve y que me de nuevas cosas de las que aprender.

Si todavía no la conoces, ya sabes: escucha Monstruo Parte 1 y engánchate a sus temazos.