Greeicy confiesa quién se ha olvidado de su último cumpleaños

Greeicy ha vuelto a LOS40 Global Show. La cantante colombiana ha lanzado recientemente nuevo single y, como no podía ser de otra manera, ha querido presentarlo en el programa que capitanea Tony Aguilar.

Videoclip oficial de 'Aguardiante'

"Aguardiente es una canción que hacía falta en mi repertorio", asegura la artista. "Es más urbana, es para bailar y disfrutar. A mí show van personas de todas las edades y me encanta que todos se puedan sentir identificados. El lado más oscuro está en el ritmo, pero en las letras me gusta ir hasta cierto punto", afirma.

Para Aguardiante, Greeicy ha contado con los mismos productores que Destino: Andrés Torres y Mauricio Rengifo (de Cali y El Dandee). "Me encanta como perciben la música", dice la cantante. "Hicieron la canción pensando en mí y me gustó porque todos sentíamos que nos hacía falta este tema, este toque urbano…es una canción que la gente se va a ir enamorando".

Durante su paso por LOS40 Global Show, Greeicy también ha explicado qué le paso el día de su cumpleaños (30 de octubre). Y es que, aunque parezca mentira, al torbellino colombiano se le olvidó que cumplía años. "Soy muy despistada y a veces no sé si es lunes o martes…estoy muy perdida siempre con los calendarios y por eso me pasó. Me llamó mi mamá y me dijo: 'mi princesa, feliz cumpleaños'. Siempre se me olvida, pero me lo recuerda la gente que me quiere".

