35 de 40 Los biopics musicales se han puesto de moda. Primero con Freddy Mercury y su Bohemian Rhapsody. Ahora le tocaba a Elton John. La película biográfica sobre la vida del compositor es también una de las obras más importantes del año. La transformación de Taron Egerton en el brillante autor de Your Song y Lucy in the Sky with Diamonds es un prodigio del diseño de maquillaje y vestuario y la transformación integral de un actor en un personaje popular.