“Chair Challenge”, el reto viral que Anda Ya ha desmontado

Anda Ya se ha sumado a la nueva moda del maravilloso mundo de Internet con el "reto de la silla", más conocido en redes sociales como "Chair Challenge". En la teoría es muy fácil pero en la práctica se puede complicar bastante, si no que se lo digan a nuestro equipo.

¿Qué necesitamos? Lo primero, mucho tiempo libre y ganas de reírte un rato. Lo segundo, una pared, y que no se nos olvide el elemento principal, la silla. Por suerte, esto tiene menos trabajo que un experimento de Art Attack o que un taburete de IKEA.

Una vez que tenemos todos los elementos necesarios ya estamos listos para empezar: nos ponemos frente a la pared y damos tres pasos hacia atrás, el último para alinear nuestros pies. Después, debemos apoyar la cabeza, pero tampoco te lances que no queremos disgustos.

Una vez estamos en este punto llega el objeto clave, la silla. Procura hacerlo con alguien cerca, ¡ya nos entenderás! Lo que debes intentar es levantar primero la silla y luego, con ella en el pecho, ponerte recto. Prueba a ver si eres capaz.

Aquí es donde llega el gran debate. ¿Son solo las mujeres capaces de superar este reto? Según los expertos hay varias teorías posibles y todas tienen que ver con el centro de gravedad.

Al parecer, el centro de gravedad de ambos sexos se encuentra en la pelvis, pero en las mujeres está más abajo que en los hombres, y esto haría que les fuera más fácil completarlo. A esto se le suma que ellos tienen más masa corporal en la zona del abdomen.

¿Pero esto es siempre así? Anda Ya ha demostrado que no. No sabemos si es que no somos muy expertos en este reto, ya dijimos que la teoría es más fácil que la práctica, o es que nuestra presentadora, Cristina Boscá, ha perdido su centro de gravedad...¿Será que un nuevo "andayerito" está cambiando su cuerpo? No seremos nosotros los que saquen conclusiones.

En fin, como podrás ver en el vídeo, no todas las mujeres o al menos las de Anda Ya pueden superar este reto. Sigamos desmontando este viral, tanto si eres hombre y lo haces sin ningún problema, como si eres mujer y no te levantas ni con grúa mándanoslo. ¡Ayúdanos a llevarles la contraria y manda tu vídeo a nuestras redes!