¡Sorpresa en ‘La Resistencia’! La primera invitada que rechaza mirar la caja misteriosa

En esta temporada en 'La Resistencia', además de hacer las icónicas preguntas sus invitados (sobre el sexo practicado y el dinero ahorrado), se les propone ver el interior de una caja misteriosa, previo contrato en el que se comprometen a no desvelar el contenido.

Cada noche han ido pasando entrevistados por el sofá del programa, ansiosos por descubrir lo que había dentro.Y aunque a la mayoría les cambiaba el rostro, y pasaban de la risa con David Broncano al gesto de sorpresa desagradable, los siguientes habían mantenido la curiosidad.

Hasta que esta noche, María Valverde dejaba atónito al presentador al decirle que no quería ver la caja. "¿Seguro que no? ¿No te interesa saber lo que hay dentro?" reiteró él, a lo que ella, sin dudarlo, respondía con un sencillo: "No".

Algo que hasta ahora no había ocurrido y que, sin embargo, pareció no suponer ningún arrepentimiento en la actriz.