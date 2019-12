Una Navidad diferente, una Navidad a ritmo de góspel

Repasamos 5 clásicos del góspel por Whitney Houston:

Jesus Loves Me. Un clásico del gospel y, además, una de las canciones favoritas de Whitney; la recordamos en su última actuación interpretando este tema el 9 de febrero de 2012, dos días antes de fallecer.

Hold on, Help is on the Way. De la película The Preacher’s Wife, es uno de los temas más potentes e inspiradores de su banda sonora.

I Love the Lord. Otro tema clave del género gospel y que Whitney Houston interpretó en el film The Preacher’s Wife.

His Eye is on the Sparrow. También en dicha película, esta canción fue escrita en 1905 por Civilla D.Martin.

Joy to the World. Joy to the World es, sin duda, el himno gospel por excelencia, especialmente en Navidad. Recordamos esta interpretación de Whitney con The Georgia Mass Choir, un medley con I Love The Lord.