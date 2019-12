Emma Stone se casa y ya nos ha enseñado su anillo de compromiso

Emma Stone va a dejar de ser una mujer soltera. Su chico, el guionista y director de Saturday Night Live, Dave McCary, le ha pedido matrimonio en estas fechas prenavideñas que nos ponen tan ñoños y ella ha dicho que sí. De ahí que ya lleve puesto en el dedo el impresionante anillo de compromiso que le ha regalado.

La pareja se conoció cuando ella fue invitada al programa en el que él trabaja, uno de los night shows más icónicos de Estados Unidos. Lo suyo fue un flechazo que les hizo comenzar su relación en 2016 después de que ella protagonizara un sketch que había creado su futuro marido.

Fueron muy discretos y no han generado muchos titulares en este tiempo. De hecho, su relación no se confirmó hasta un año después, en veranon de 2017 cuando ella asistió al estreno de Brigsby Bear, la primera película de su prometido. Ya en 2018 se empezaron a dejar ver en eventos tanto públicos como privados pero no posaron juntos en una alfombra roja hasta este mismo año en los SAG Awards.

El verano pasado, en una entrevista con Elle, la actriz ya dejaba claro que estaba preparada para dar este paso en su vida personal. "Mi perspectiva sobre los niños ha cambiado a medida que crecía. Nunca cuidé niños ni nada así. Cuando era adolescente, pensaba que nunca me casaría, nunca tendría hijos. Y luego me hice mayor y pensé, realmente quiero casarme, realmente quiero tener hijos", explicó por aquel entonces.

Ver esta publicación en Instagram 💕 Una publicación compartida de @ davemccary el 4 Dic, 2019 a las 4:42 PST

Cary debió leer aquella entrevista y darse por aludido y ahora se ha lanzado a hacerle la gran pregunta que por la sonrisa que lucen ambos en el selfie que han compartido en el Instagram de él (recordemos que ella no tiene cuenta), les ha hecho muy felices. Esta imagen y unos corazones han bastado para dar la noticia, sobraban las palabras.