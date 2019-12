Morat y sus ‘Balas Perdidas’ llegan a España esta semana

Esta semana, Morat aterrizará en España para ofrecernos el fin de gira de su Tour Balas Perdidas. La banda tocará para sus fans en tres conciertos únicos: este lunes, 12 de diciembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el día 13 en el Palacio de deportes de Granada; y el próximo domingo, día 15, en el Wizink Center de Madrid.

Los colombianos han hecho sold out tanto en la capital como en la ciudad condal. Si no tienes entradas y no te lo quieres perder, no sufras, porque todavía quedan algunas localidades disponibles -aunque solo en Granada-, que podrás comprar a través de la web de Ticketmaster.

Morat ha sumado éxito tras éxito en este 2019, además de triunfar con su gira por latinoamérica y parte de Europa, fueron nominados a los Grammy Latinos en noviembre. ¿Nos sorprenderán cantando Presiento con Aitana? ¡No queda nada para saberlo!