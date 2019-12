Esta es una de las canciones navideñas más versionada por los artistas y no es la que estás pensando

Aunque All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey es el himno universal de las navidades, hemos encontrado otro villancico que ha enamorado a muchos famosos a lo largo de los años. A las pruebas nos remitimos…

Puede que el título de Neptune's Daugther no te diga nada, pero el musical dirigido por Edward Buzzell en 1949 sigue estando presente cada navidad gracias a su mítica canción Baby, it's cold outside. No hay que olvidar que su compositor, Frank Loesser, consiguió el Óscar a la mejor canción original y a día de hoy sus versiones nos siguen enamorando. He aquí algunas de nuestras favoritas:

Lady Gaga & Joseph Gordon Levitt

Si hacía unos años el actor nos había cautivado con su interpretación en (500) días juntos, todavía consiguió enamorarnos más al marcarse esta jingle navideño con Lady Gaga en el show de los Teleñecos. Sombrero de copa, camisa blanca y corbata. Gaga te entendemos muy bien, nosotras tampoco le habríamos dejado salir…

Zooey Deschanel & Will Ferrell

Puede que sea la escena más mítica de la película Elf (2003). Ella, la eterna cínica que odia la Navidad y un auténtico elfo de Papá Noel cantando en la ducha (en la ducha solo ella, que conste...).

Y parece que a Zooey Deschanel le acabó gustando la canción porque después la incluyó en el repertorio navideño A Very She & Him Christmas que hizo con M. Ward.

Kurt Hummel (Chris Colfer) & Blaine Anderson (Darren Criss)

Sin duda es nuestra pareja favorita de Glee y consiguieron el puesto con su romántica interpretación de esta canción en la segunda temporada.

Idina Menzel & Michael Bublé

Ella, la reina indiscutible de los musicales —fue la Bruja Mala del Oeste en Wicked durante tres años y es la voz de Elsa en Frozen— y él, el rey de las baladas. Era complicado que su combinación no fuera simplemente perfecta.

John Legend & Kelly Clarkson

El toque de jazz a Baby, it’s cold outside lo ha dado este año John Legend junto a la cantante Kelly Clarkson.

Recientemente nombrado “el hombre vivo más sexy del mundo” según la revista People, me atrevo a decir que tampoco dejaríamos que se nos escapara. ¿O sí?