Susi Caramelo desvela que Verónica Echegui le quitó el papel en ‘Yo soy la Juani’

Sí, Susi Caramelo lo ha vuelto a hacer y nos ha vuelto a sorprender en uno de sus reportajes para 'Las que faltaban'.

La colaboradora sigue en sus photocalls elitistas - esta vez en el aniversario de una revista- y allí habló con estrellas de todo tipo: desde actrices, a directores de moda, influencers y "tíos buenos" como ella misma describió.

Entre ellos estuvo Álex García, actor que ahora está en plena promoción de la película 'Si yo fuera rico', y pareja de la también actriz Verónica Echegui. Y por ella misma le preguntó Caramelo: "¿Estás soltero o sigues con la Juani?", preguntó a lo que él respondió que seguía "con Vero".

Ese micro de #LasQueFaltaban es ya un imán para la gente guapa. Y en el XV aniversario de la @RevistaInStyle, desde @ClaraLago1 a @alexgarcia_web, nadie quiso dejar pasar la oportunidad de hablar con @Susi_Caramelo. pic.twitter.com/3hQurGTSBy — Las Que Faltaban en Movistar+ (@lasquefaltaban0) December 8, 2019

"Me cago en la mar pues mira si me llegas a decir que lo has dejado tampoco sufras mucho porque me quitó el papel de la Juani", desveló la colaboradora refiriéndose al multitudinario casting que hizo Bigas Luna para encontrar a la actriz perfecta para la película que acabó protagonizando Echegui junto a Dani Martín.

Así que, según contó la reportera, también fue una de las que probó suerte para la película pero no pudo ser (como la que está escribiendo este artículo).