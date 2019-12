Esto es lo que sucede cuando dices “te quiero”

Hoy estamos hablando en Anda Ya de momentos incómodos, en concreto, los que producen esos "te quieros" inoportunos. Seguro que te viene alguno a la mente, esos que se sueltan en momentos poco adecuados, en los que uno no está preparado, o que cuestan decir.

Miguel, uno de nuestros andayeros, nos ha escrito para contárnos ese momento que para él se ha convertido en toda una anécdota después de superar el 'tierra trágame', esto es lo que nos contaba: "Yo estuve casi dos meses quedando con un achca, y el día que parecía que aquello ya se acababa, va y me dice que me quiere en su vida. De eso hace cuatro años, no la ha vuelto a ver"

Sin duda esto es es lo que se dice hacer una buena bomba de humo, y una vez más, un ejemplo de que no estamos preparados para escuchar esas palabras que hemos convertido en innombrables.

Para profundizar en este drama de nuestra época, nuestra querida Cristina Boscá ha hecho un experimento para ver cómo reacciona la gente random cuando escuchan las dos palabritas mágicas. Para ello ha llamado a varios comercios diciendo "te quiero", las reacciones son épicas.

¿Cuál es el "te quiero" más raro que has dicho nunca? 😍



¿Has probado a decirle: "te quiero" al CM de Anda Ya a ver qué pasa? 😗#AndaYaEnLos40 pic.twitter.com/2V7Uwacvqd — Anda ya! (@40Andaya) 10 de diciembre de 2019

Pero no solo le cuesta oírlo a personas desconocidas y anónimas, tus propios familiares y conocidos alucinan al escucharlo. El experimento ha continuado con Gabriel, el hijo de Cris. La ternura nos puede en este momentazo... ¡Pincha en el vídeo y entérate de cómo han reaccionado!

Además, hemos buscado la ayuda de nuestros andayeros para que nos cuenten sus experiencias con las temidas palabras. Entre ellos hemos tenido a Daniel de Zaragoza se lanzó cuando era un adolescente y llamó a su novia para declarse. Después de soltar todo lo que tenía preparado se da cuenta que es la madre de la chica.

El caso de Olga de Toledo es algo más complicado, por suerte, tiene final feliz. Cuando nació su hijo no le podía decir te quiero, a ella no se lo decían sus padres. Por suerte empezó a hacerlo y ahora recomienda a todos decir esas palabras tan dulces y bonitas que dan seguridad y amor dan.

No negamos que estas palabras son algo difíciles de decir pero el resultado de ellas, puede ser maravilloso. Para los lanzados recomendamos que se sigan lanzando, y para los escurridizos, un poquito de fuerza, que no te de miedo.

No olvidéis que podéis estar al tanto de todo lo que pasa durante el programa y seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.