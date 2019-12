Paz Padilla aún "no se sabe" las reglas de Got Talent y la lía en la semifinal

La última hazaña de Paz Padilla le ha valido pedir perdón de rodillas en mitad del plató de Got Talent ante la mirada de Edurne, Dani Martínez, Risto, Santi Millán y media España. Aunque, para ser sinceros, las disculpas no le han servido de mucho. Anoche, en la tercera semifinal del concurso de talentos, la humorista convirtió en finalistas por error a dos concursantes únicamente bajo su propio criterio gracias a un impulso que no pudo controlar.

Los afortunados fueron el ilusionista Aitor Francés junto a su hermano con una actuación en la que metieron al hermano de Dani Martínez en uno de los cuatro ataúdes que se encontraban allí y que destrozaban al azar. Tan alucinada quedó Paz Padilla con la performance que estaba dispuesta a pulsar el botón dorado a favor de este número, aunque era evidente que sus compañeros no estaban seguros al 100%. Entre bromas e intentos por convencerles, Paz Padilla puso la mano sobre el codiciado botón, con tan mala suerte que lo accionó por accidente.

Un momento trágico, con luces doradas y música de pase de oro incluida, en el que sus tres compañeros de mesa estaban igual de perplejos que los propios concursantes, que no sabían qué hacer y se quedaron absolutamente inmóviles en el escenario. Un caos que solo el humor de Santi Millán consiguió romper diciendo: "hemos descubierto dos cosas: primero, que todavía no te sabes las reglas del programa; y segundo, que cuando das el pase de oro, la música no las puedes cortar porque va programada y entonces te tienes que comer toda la canción."

Por si quedaba cualquier duda, los concursantes pasarán directamente a la final de Got Talent España gracias, por supuesto, a su talento y al sonado empujoncito de Paz Padilla.