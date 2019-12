Beyoncé, Elton John y Taylor Swift: estos son los 5 cantantes nominados a los Globos de Oro

Ayer conocimos las nominaciones a los Globos de Oro 2020. La gran noticia fue la triple nominación española: la Dolor y Gloria de Almodóvar, Antonio Banderas a mejor actor y la hispano-cubana Ana de Armas a mejor actriz secundaria. Pocas sorpresas, más allá de la irrupción de Los dos papas en todas las categorías principales y las seis nominaciones del drama de Noah Baumbach Historia de un matrimonio. Lo que sí destaca es la presencia de otros rostros no cinematográficos nominados a categorías de mejor canción original. Beyoncé, Taylor Swift, Elton John y Cyntia Erivo prometen dar mucho juego en la gala. Todos están entre los aspirantes a recibir una estatuilla por sus canciones. Estos son todos los nominados a mejor canción original:

Spirit de Beyoncé

La fuerza vibrante de una de las voces negras más poderosas de la actualidad es el leit motiv del remake de El Rey León. Spirit, el espíritu, es la energía que mueve la película. “Ve cómo se abren los cielos. ¿Escuchas cómo te llaman?”. Una hermosa canción que cuenta con un videoclip igual de deslumbrante.

'Spirit' de Beyoncé

Into the Unknown de Idina Menzel con AURORA

"No eres una voz, sino un tintineo en mis oídos. Lo siento, sirena secreta, pero voy a bloquear tus llamadas". Una historia que dirige al espectador –y a la propia protagonista– hacia el misterio de lo desconocido, despertando una historia de superación de los miedos personales. Es el tema destacado de la banda sonora de la última película de Disney, Frozen II, donde la actriz Evan Rachel Wood también ha participado en algunos temas.

Into the Unknown

Beautiful Ghosts de Taylor Swift

La cantante de Love Story y You Need to Calm Down irrumpe con fuerza en el musical Cats, de Tom Hooper, con la enternecedora Beautiful Ghosts. El musical de Andrew Lloyd Webber, que tuvo un éxito sin parangón en Broadway, cuenta con una de las voces más reconocidas de nuestro tiempo.

'Beautiful Ghosts' de Taylor Swift

I'm Gonna Love Me Again de Elton John y Taron Egerton

Color, magia y la excentricidad retro propia del compositor británico, solo que esta vez viene acompañado de un transformado Taron Egerton, quien interpreta al propio Elton John en Rocketman, el biopic del artista. Uno de los temas más pegadizos del año y el que parte como favorito junto al Spirit de Beyoncé.

'I’m Gonna Love Me Again' de Elton John y Taron Egerton

Stand Up de Cynthia Erivo

Tema compuesto por Joshuah Brian Campbell y Cynthia Erivo y ejecutado por esta última para la película Harriet, un drama racial sobre las penurias que padeció la abolicionista Harriet Tubman durante la América profunda de mediados del siglo XIX, a quien interpreta la propia Erivo. Una tema poderoso, desgarrador y beligerante contra la opresión.