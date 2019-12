Najwa Nimri y Alejandro Sanz en el experimento culinario de Quique Dacosta: ‘Una Vida, Una cena’

“¿Seré capaz de meterme en la vida de aquellas personas a las que admiro?”, se pregunta Quique Dacosta al arrancar la presentación oficial de Una Vida, Una Cena en el espacio The Art of Living de Madrid. A su lado, la actriz y cantante Najwa Nimri, el modelo Andrés Velencoso y el torero José María Manzanares sonríen. Parece que sí lo ha conseguido. ¿Cómo ha sido posible que este chef de tres estrellas Michelín los haya encandilado? A través de la comida. Es la premisa de la nueva serie de Amazon Prime Video: conocer mejor a seis artistas reconocidos en un cara a cara con el chef, que analiza sus vidas y prepara un plato basándose en lo que conoce de ellos para despertar algunas de sus emociones más íntimas.

La iniciativa sorprende por lo rompedor de su formato. Ni es un reality de cocina a lo Masterchef ni una cita de tú a tú como En tu casa o en la mía. Va más allá. Se adentra en la personalidad de Alejandro Sanz o Inma Cuesta, dos de sus protagonistas, y revela qué les pasó durante su infancia que pudo dejarlos marcados, o a qué tienen miedo, o por qué son de la manera en la que actúan. “El proceso creativo ha sido muy personal”, nos explica Dacosta, ya en privado. “Yo necesito los ingredientes, que son los colores de un pintor. Necesito entender aquellos hitos que creo que pueden ser evocadores o que me pueden provocar hacer un plato”.

Los invitados de Una Cena, Una Vida creían que, a priori, la experiencia culinaria iba a ser agradable, una cena tranquila y de muy alta calidad realizada por un genio. Pero no todos disfrutaron. Ese no era el objetivo. “Para mí fue como cuando de pequeños nos decían que teníamos que comernos los platos: es una sensación de callejón sin salida, de imposición", explica Najwa Nimri. "Cuentas cosas que no contarías. Yo empecé a sudar cuando vi toda aquella comida. Me sentí angustiada. El experimento llega, hay que verlo porque es muy emotivo”.

(De izq a der) El torero José María Manzanares, el chef Quique Dacosta, la actriz y cantante Najwa Nimri y el actor y modelo Adrés Velencoso durante la presentación de 'Una vida, una cena', de Amazon Prime Video / David G. Maciejewski / LOS40

Algo parecido le pasó a Andrés Velencoso, quien estaba tan nervioso como el chef al arrancar el encuentro. “¿Cómo es posible que dos cosas con las que disfruto tanto no me gustaran?”, se pregunta. Erizo de mar y helado de limón. “Luego lo entendí. Es una putada, dulce y amarga”. Se refiere al plato Lucía, que representa a su madre, fallecida en 2002, cuyo nombre lleva tatuado en la piel el actor y modelo.

Un lento proceso de creación

Dacosta considera que el proceso creativo de creación de un plato evocador depende en gran medida de los conocimientos que se tengan sobre el comensal. En el caso de Najwa compuso sus platos escuchando su música. “Todo el proceso creativo fue con los cascos puestos. Para mí Najwa era un misterio, porque no la conocía en persona, y yo no podía leer muchas cosas sobre ella, así que planteé las bases de su plato escuchando sus canciones hasta que hablamos por primera vez”.

Las elaboraciones para la serie no fueron tanto una complejidad sino un reto personal. ¿Hubo algún artista que se le resistiera? ¿Quizás el torero José María Manzanares, al que preparó una pieza especial para que sintiera cómo sufre un toro al ser astado? ¿Puede que la tenista Garbiñe Muguruza? “Yo soy muy respetuoso con todos los personajes y sus momentos. Respeto tanto el trabajo y la vida de los demás que los cocinaba directamente a ellos, en un sentido metafórico. Esto no va de técnica ni de sabores, sino de profundizar en lo que son”, confiesa el chef.

El chef Quique Dacosta durante la elaboración de uno de sus platos durante la presentación de 'Una vida, una cena' / David G. Maciejewski / LOS40

Hacer las cosas rápido y corriendo no funciona. Dacosta explic que Alejandro Sanz, un buen amigo suyo, le llamó hace tiempo para preparar un plato durante un evento en el que quería presentar su último disco. “Estaba en Miami, me llamó y me dijo: ‘Haz esto’. ¿Y yo qué hago? ¿Me pongo allí con una chuleta mientras tú hablas de unas rosas y luego vengo con un pescado? Eran diez canciones y no me podía mandar las piezas por el tema de la piratería, así que me empezó a tararear las canciones al teléfono. Cada canción tenía un sabor. Las cosas saben, las sentimos, huelen a algo”, reflexiona el laureado cocinero.

Dacosta también recuerda que la cocina le ha servido para conocerse a él mismo. De hecho, al acabar el evento entregó a los asistentes un plato que evocaba al fallecimiento de su hermano. Los periodistas cataron unas cenizas, que simbolizan la muerte, bajo un huevo relleno de caldo de pollo gelificado, que representa, según Dacosta, el nacimiento. Una obra de arte gastronómica que combina la destreza culinaria con la sensibilidad personal del chef.

Una Cena, Una Vida se estrenará el próximo 17 de diciembre dentro del catálogo Amazon Exclusive de Amazon Prime Video. La serie contará con la presencia de Quique Dacosta, Alejandro Sanz, Inma Cuesta, Najwa Nimri, José María Manzanares, Andrés Velencoso y Garbiñe Muguruza.