Lola Índigo sobre sus fotos en ropa interior: “No preocuparse que no estoy pasando frío”

Ya estamos en plenas fechas navideñas y nos guste o no, el consumo se dispara. Son días de regalos y compras y de seguir tradiciones. Una de ellas es la de ponerse ropa interior de color rojo para recibir el nuevo año y Lola Índigo nos propone un modelito con el que podríamos triunfar.

La cantante, que acaba de lanzar nuevo tema, sigue compartiendo fotografías de su sesión para la campaña que presenta la nueva colección de lencería de Tezenis. Unas imágenes que ya empapelan diferentes lugares de nuestro país.

“Me encantan las fotos que me mandáis conmigo en la calle ❤”, ha dejado claro en sus redes sociales pero ha añadido algo para contestar a los comentarios que ha recibido: “No preocuparse que no estoy pasando frío 😂”.

No han faltado los comentarios de varios amigos que aplauden el trabajazo que ha hecho como modelo. Mala Rodríguez comentaba: “Acero pa los barcos” mientras que Rayden explicaba que “se lo expliqué a mi hijo y ahora cada 50 metros dice: "Mira Papá, Mimi". Por su parte, el viceverso Noel Bayarri aseguraba que “estás hasta en las paradas del safari que estoy haciendo 😯”.

Hace una semana ella misma anunciaba que la campaña estaba en la calle: “Quién me iba a decir a mí que sería imagen de ropa interior jajajajj. Podéis ver las fotos y mis vídeos bailando en todas las tiendas de Tezenis”. “Me explicas”, le decía entonces Angy.

Pues sí, son muchos los que ya han podido comprobar lo bien que le sienta esta nueva colección. Ha aprovechado el modelito rojo para desearnos a todos una “feliz 🎄 navidá”. Pues eso, que nosotros también le deseamos lo mismo a ella. Una navidad a ritmo de Luna.