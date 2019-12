Melendi: “Las letras de Beret esconden una sabiduría impropias para su edad”

Melendi ha querido celebrar sus 20 años de carrera y su 40 cumpleaños en un disco, el décimo, que supone el resultado de una intensa, pero satisfactoria etapa en el estudio de grabación: 10:20:40.

Videoclip oficial del último single de Melendi

"Mi cubo de rubik era un álbum que nació con una idea, un concepto muy chulo, pero he tirado tres discos a la basura", dice Melendi en LOS40 Global Show. "10:20:40 es el resultado de un disco que ha dado muchas vueltas. Hay canciones que están de ese primer proyecto, como Síndrome de Estocolmo o Casi, pero hay muchas otras que han nacido y cambiado por el camino".

De acuerdo con esto, Melendi ha explicado por qué no ha incluido en el track list de este álbum la canción que hizo con Andy Clay. "Ahora saco disco cada dos años, pero como ha cambiado la forma de consumir música también puedo sacar canciones mientras nace el siguiente, como es el caso de Dímelo, con Andy Clay", explica. "En un principio iba a ir en el disco, pero fueron naciendo canciones y otras que tienen más sentido. La idea con la que empiezas un disco y con la que terminas no tiene nada que ver, pero no reniego de esa canción porque la he sacado".

Melendi se declara fan de Beret

Melendi también ha hablado con Tony Aguilar de Beret, el artista con el que ha colaborado recientemente en Desde cero. "Beret tiene un talento muy grande. Sus letras esconden una sabiduría impropia para su edad", afirma. "Es un chico que tiene un alma muy bonita y un magnetismo que por algo está ahí".

He tirado tres discos a la basura

Del tema en cuestión, incluido en Prisma, Melendi dice lo siguiente: "Desde cero es prácticamente suya. Yo solo completé su puzle".

Si quieres ver la entrevista completa de Melendi en LOS40 Global Show…¡dale al play!