Hay algo que Shawn Mendes es incapaz de hacer, y Camila Cabello lo sabe

No cabe duda de que Camila Cabello y Shawn Mendes se han convertido en una de las parejas más mediáticas del 2019. Desde que comenzaron su romance, han sido múltiples las ocasiones en que han dejado patente su amor públicamente. Ya sea agarrando sus manos en la calle o compartiendo algunos de sus secretos frente a sus fans. ¡Puro amor!

Y es que si hay algo que sostiene una relación es la sinceridad. La ausencia de secretos entre Camila y Shawn ha fortalecido su unión, y eso es algo que la propia Cabello ha confesado sin ningún pudor. Hasta se ha atrevido a compartir qué es incapaz de hacer su novio y con lo que consigue enamorarla aún más a diario.

"Creo que por la pureza que tiene no puede mentir ni ser falso porque le duele el corazón. Es una persona muy pura y está constantemente quitándose pesos de encima porque no puede vivir así y amo eso de él", explica Camila en una entrevista con Zane Lowe en Beats 1 en palabras recogidas por Entertainment Tonight.

"Tiene un tipo de pureza, de energía libre. A veces me dice 'Oh, tuve que hablar con esta persona porque me dolía el corazón'. Y siento que tiene la necesidad de quitarse el peso de lo que le esté haciendo daño para liberarse. Yo creo que eso es precioso. Es un rasgo que he adoptado como cada vez que siento que hay una energía rara entre alguien y yo o si mi corazón me duele por alguna razón, pienso 'Vale, ¿qué necesito hacer?' Y he aprendido eso de él", añade.

Vamos, que Camila no puede evitar caer rendida ante la sinceridad y pureza que transmite su chico. ¿Y quién sí? Pero éstas no han sido las únicas palabras que ha regalado la artista a Mendes.

Camila Cabello y Shawn Mendes interpretando 'Señorita' en los American Music Awards 2019 / Kevin Mazur/AMA2019 (Getty Images)

En la misma entrevista, la intérprete de Romance ha aclarado qué opinan ambos de la fama, y asegura que no entienden a la gente "que piensa constantemente en ella". "Incluso cuando está él en el escenario, no es un factor. No sé explicarlo. Por ejemplo, la manera en que me veo sobre el escenario, estoy haciéndolo y actuando, pero no me centro en cómo la gente lo ve, si eso tiene sentido. Lo veo a él como una persona humana todo el tiempo", explica.

Es decir, Camila y Shawn tienen la capacidad de eliminar las cámaras y los focos de su mente y disfrutar como mejores amigos y pareja de lo que están haciendo. ¡Y qué bonita sensación!

Los intérpretes de Señorita han demostrado que nada ni nadie podrá acabar con la conexión que han construido a lo largo de los años. No hay secretos ni rencores entre ellos, y eso es algo que los mantiene seguros de continuar con este proyecto.