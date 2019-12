Ester Expósito reacciona a los rumores sobre su relación con Benzema

Ester Expósito es una de las actrices españolas del momento. Con tan solo 19 años, su papel como Carla en la serie Élite la ha catapultado a la fama mundial (no olvidéis que la serie se ve en todo el mundo gracias a la plataforma de Netflix). Pero ya sabéis lo que tiene la fama y es que, además de las cositas buenas, también tiene algunas que no lo son tanto. Por ejemplo, que se hable sobre tu vida privada. Y peor aún, que se inventen rumores sobre con quién sales o no.

En los últimos días, Ester Expósito ha aparecido en varios titulares de medios del corazón junto al nombre del futbolista Karim Benzema. La revista Gente fue quien publicó la noticia, dando a entender que podía existir una posible relación entre ambos.

El futbolista es seguidor de la serie desde la primera temporada, tal y como hemos podido ver en sus redes sociales. De hecho, ha subido hasta fotos de Ester como Carla rodeada de likes. También es cierto que Benzema ha dado algún que otro like a las publicaciones de Expósito y, claro, las alertas han saltado y algunos han pensado que podía existir algo entre ambos, tirando solo de las redes sociales.

Ester Expósito aclara los rumores de su relación con Benzema / Instagram

Pues bien, Ester ha querido poner punto y final a estos rumores con una simple historia en su cuenta de Instagram. Se trata de una foto en blanco y negro de ella, llevándose la mano a la cabeza y mirando al infinito. ¿El único texto? "Fake News". Vamos, que la joven está desmintiendo los rumores que han estado en internet los últimos días.

No sabemos si el futbolista y la actriz se conocen en persona o solo han intercambiado me gusta en redes sociales. Lo que sí que parece que ha dejado claro Ester es que no hay una relación entre ambos.