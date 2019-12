La tajante respuesta de Sara Socas al machismo en pleno directo revoluciona las redes sociales

El mundo de las batallas de gallos está a la orden del día. Cada vez son más las personas que consideran a este deporte mental en, no solo un entretenimiento, sino también en una nueva forma de culturizarse.

Muchos de los MCs que se suben al escenario para dejar volar su improvisación lo hacen para denunciar alguna que otra injusticia social, y eso es algo que el pasado fin de semana Sara Socas practicó con creces.

La joven promesa del freestyle participó en un evento de batallas de gallos en México, donde se enfrentó a la métrica de Rapder. El rapero comenzó soltando rimas que muchos tacharon de machistas. "Sí, aquí existen muchas feminicidas. Y están haciendo protestas que para mí están chidas. Las verdaderas feministas se juegan la vida. No se dejan el bigote y los pelos en las axilas. [...] Este maldito p*to f*llador. Estuvo muy rico y todo, pero no es Nicki Nicole. [...] No me hagas reír. Las mujeres más son de donde yo nací", fueron algunos de las palabras que pronunció el MC sobre el escenario.

A Sara le bastaron con unos segundos para encontrar la respuesta perfecta. "¿Que las hermosas están en tu país? Entonces, ¿por qué c*ño las estáis dejando morir? Porque solo las valoráis por la belleza. No os fijáis en lo que hay dentro de su cabeza, y las tratáis como si fueran las milanesas", respondió. Y, boom. Caos en directo y en las redes sociales.

La canaria Sara Socas fue a una batalla de gallos en México y dijo esto. pic.twitter.com/deDaosW5WD — PabloMM (@pablom_m) December 10, 2019

Los usuarios de todos los rincones del mundo comenzaron a inundar las redes sociales de comentarios de todo tipo. Eso sí, predominaron aquellos que felicitaban las palabras de la canaria, que ya se han registrado como una de las más revolucionarias de la historia del freestyle. Como mencionamos en líneas anteriores, los temas sociales están a la orden del día en este deporte mental, y el machismo no iba a pasar desapercibido.

Sara es consciente de todo lo que mueve esta industria y de los efectos que puede jugar la adrenalina sobre el escenario. "Creo que hay que tener en cuenta el contexto de las batallas y que es un mundo en cierto sentido ficticio. No pensamos muchas de las cosas que decimos. Yo por lo general, cuando me meto entemas sociales, ahí sí que lo pienso 100%", explica Sara a LOS40.

Algunos de los internautas denominan a Sara como la "nueva heroína feminista del rap". Otros, incluso, declaran públicamente su amor hacia nuestra protagonista, a quien desconocían pero que se ha convertido en su nueva referente favorita de esta lucha. Hasta La Resistencia y Juanma del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, se han animado a compartir su orgullo.

Llevar la defensa de los débiles sobre un escenario es un gesto osado que solo algunos se atreven a realizar, y Sara Socas ha demostrado que le sobran agallas para hacerlo.