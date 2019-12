Morat nos explica los motivos que harán especial su concierto de Madrid

Morat cierra el año en España. Después de pasar el verano recorriendo los escenarios de nuestro país, el grupo colombiano ha decidido volver y para quedarse alucinado con la acogida, ‘sold out’ de nuevo.

“Nunca nos había pasado que hubiéramos hecho una gira tan grande en verano y hubiéramos tenido la oportunidad de volver tan pronto y siga yendo bien, es una locura”, confiesan.

12 de diciembre en Barcelona, al día siguiente en Granada y el 15, en Madrid. Este último será el más especial de todos por un motivo, “es el primero que vamos a grabar. Es la primera vez que lo hacemos con intención de sacar un DVD”.

“Nos tocó llegar a Madrid a trabajar duro y picar piedra y esa condición tan especial, de que hubo un proceso muy largo, hace que, ahora, llegar al Wizink se saboree distinto”, añaden.

Hay nervios y no es para menos. Habrá sorpresas. “Vamos a tocar por primera vez ¿A dónde vamos? y es muy especial porque es una canción muy madrileña”, aseguran y además, habrá amigos en el escenario, “eso dicen”, bromean.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Morat (@morat) el 7 Nov, 2019 a las 10:02 PST

Ahora que la gira llega a su fin, hemos querido saber algo más de estos momentos de carretera que tanto disfrutan.

La canción que si elimináis, sería un desastre.

Cómo te atreves, nos matan. No nos ha pasado nunca nada similar a lo que nos pasó con esa canción, sobre todo en España. Nunca hemos hecho una canción pensando en que se bailara y esto es algo que en España no nos cree, y una de las cosas que más nos gusta es que aquí nuestra música se baile. Tú vas a Bogotá y en las discotecas no ponen Cómo te atreves. Ponen reguetón, salsa y merengue. No pensábamos que fuéramos un grupo para bailar pero ahora nos lo estamos planteando. Hicimos Cómo te atreves y nunca nos planteamos que fuera para bailar, hicimos un ritmo que nos gustara sin pensar en que la gente fuera a bailar con ella. Y llegamos a España y la canción estaba siendo una locura y sonaba en todas las fiestas, eso nos pareció impresionante. Así que si esa canción no la tocamos nos matan.

Lo mejor de estar de gira.

Conocer lugares y estar viajando, eso es algo que como persona le pone en otra posición, uno empieza a entender que hay tanta gente en el mundo y tan distinta, pero no tan diferente, y pone las cosas de otra manera. Viajar puede agotar pero aporta mucho.

También salir a tocar. Es como de las cosas más divertidas. Además, todos los conciertos son distintos.

Hay una cosa super banal, ese momento entre la prueba de sonido y el show, que te puedes ir a tomar una caña con el crew, eso sólo pasa acá.

El momento más especial de un concierto.

Mi solo (risas). Cada día, depende de lo que pasa. Cuando alguien le pide la mano a otra persona en uno de nuestros conciertos, ese momento se convierte en el más especial. Hicimos una canción para pedir matrimonio y en efecto lo terminaron sabiendo y se nos ha ido un par de veces de las manos. Otra vez nos pasó otra cosa increíble. Se montó una persona al escenario disfrazado de dinosaurio y se puso a saltar. También cuando le cantaron cumpleaños feliz en euskera, en Vitoria, fue brutal ese concierto. Los cumpleaños son muy especiales. Va variando el momento más especial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Morat (@morat) el 9 Ago, 2019 a las 5:29 PDT

Algún ritual antes de salir al escenario.

Calentar y estirar. Es más un tema de estar todos juntos. El ritual, y no quiero que se lo tomen mal, pero es tomar unas cañas, es estar con nuestra gente con el crew compartiendo el momento.

¿En qué o quién piensa uno antes de subir al escenario?

En la abuelita (risas) Es algo que toca hacerlo tanto que se vuelve una rutina y eso no lo hace menos especial pero sí más automático. Hace que uno esté más tranquilo y pueda estar charlando con el equipo. Esa convivencia es la que prima antes del concierto.

Uno piensa mucho en uno.

Lo que más nos estresa es no estar a la altura de dar el concierto, cuando está enfermo o triste. Tienes que estar seguro de estar bien para dar un buen concierto. Aunque hemos tenido conciertos en lo que eso no pasa como uno quiere y no hay nada más horrible que estar frente a un montón de gente y no estar al cien por cien. Pero llevamos cien conciertos al año en los últimos tres años y es imposible pensar que no va a haber uno en el que uno no tenga a un familiar enfermo, la novia con un problema… uno se enfoca en estar tranquilo.

Aparte de las cañas, ¿con qué otras cosas os entretenéis en gira?

Muchos videojuegos en la play, hablamos, escribimos…todas las actividades que se puedan hacer en movimiento en avión o furgoneta, priman durísimo en nuestra vida. Hay un jueguito ahora que nos encanta un montón, un juego de mesa que se llama Código secreto que es super recomendable.