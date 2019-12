Morat sobre la Lotería de Navidad: “Es una cosa super extraña”

Morat es un grupo formado por cuatro colombianos que en los últimos años han aprendido a sentir España como una segunda casa. Aquí les hemos abierto las puertas y hemos disfrutado con sus canciones que se han convertido en una especie de himnos de positividad.

Les hemos visto colaborar con Álvaro Soler, con Aitana o los Carmona. Eso hace que cada dos por tres los cuatro visiten nuestro país. Ahora, cierran gira con tres conciertos aquí, uno de ellos muy especial, el de Madrid, que grabarán para lanzar en DVD.

Se han creado su hueco en nuestro país y eso se traduce en una especie de casa que sin ser suya, la sienten como tal. “Es un intermedio, casa no tenemos. Es el mismo airb&b desde 2016 y no es nuestra pero ya la sentimos como casa. Te encuentras tranquilo, conoces tu zona. Es bonito que uno ya conoce al tipo del bar de enfrente. Uno llega a Madrid y de alguna manera se siente más cómodo que en otros lugares del mundo”, aseguran.

La Lotería de Navidad

Reconocen que la primera vez que llegaron a España alucinaron con todo, especialmente la arquitectura. Y hay tradiciones que les siguen llamando mucho la atención como la de la Lotería de Navidad.

“Es super extraño, es una cosa muy rara. Lo de Doña Manolita, lo de que los números los digan cantando. Cuando nos venimos a enterar estábamos saliendo precisamente de este edificio, estábamos saliendo y nos metimos a un bar a desayunar, y estaban haciendo los cantos de los números y dijimos, ¿qué es esta cosa? Para ustedes, que están aquí toda la vida, ya es cualquier cosa pero para nosotros fue como ¿qué es esta cosa? ¿Por qué están cantando niños?”, recuerdan sobre el momento en que descubrieran esta tradición tan arraigada en España.

La Lotería de Navidad, una de las tradiciones españolas que más llamó la atención de Morat. / Getty Images

Reconocen que compraron un décimo aunque no les tocó. “Uno tiene que comprar lotería sabiendo que no va a ganar. Es como, bueno, me quiero divertir y quiero regalar mi dinero”, explican. Ya tienen su décimo para este año.

Ir de cañas, un lujo muy español

Pero no es la única costumbre española a la que se han enganchado. “Ir de cañas en Madrid, sea el día que sea, uno sale con los amigos a tomarse una cañita y eso tiene que ver mucho con cómo funciona la ciudad en Madrid centro. Una ciudad super caminable, super segura, que invita muchísimo a estar afuera todo el tiempo independientemente de que haga frío, de que haga calor”, explican sobre esa afición que tenemos aquí de tomarse algo con los amigos.

Su país, Colombia, también es muy de calle, pero de una manera muy diferente a la nuestra. “Colombia es muy grande y muy caótica, entonces, realmente no es tan fácil decirle a un amigo, ‘tenemos una hora, nos vemos en diez minutos en el café’. Porque esos diez minutos se convierten en cuarenta. Madrid invita a estar en la calle, a caminar, y eso es muy cool. Y luego está el tema de seguridad, es innegable que en Latinoamérica en general y en Bogotá, en particular, tú no puedes salir a caminar a cualquier hora, por cualquier sitio, con cualquier persona, porque puedes tener riesgo. Madrid tiene eso super bonito, que es super seguro”, reflexionan sobre las diferencias.

Pasión por el flamenco

Si hay algo que, de cara a los de fuera, define nuestro país en lo que a música se refiere, es el flamenco y ellos reconocen que se han obsesionado con este género, “nos fascina”.

“Estábamos con unos españoles escuchando a Camarón, que es una locura, y entenderles a los flamencos cuando cantan y cuando pegan los gritos, es dificilísimo, sin embargo, los españoles lo entienden perfecto. Yo no entendía nada. Me parece espectacular”, cuentan sobre su experiencia con esta música de raíz.

Reconocen que ese acercamiento les ha ayudado a entender mejor a Rosalía. “Coincidimos con ella en los Grammy pero no la hemos conocido formalmente”, admiten.