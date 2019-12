Los protas de ‘Foodie Love’: “La serie es una crítica al postureo”

El algoritmo de una aplicación para encontrar pareja entre amantes de la gastronomía conecta a los protagonistas de Foodie Love, la primera serie española de HBO que ya está disponible en su plataforma de streaming. En esta historia, una chica y un chico comienzan a conocerse a lo largo de varias citas, descubriendo si coincidencias como su devoción por el yuzu japonés o su alergia común al postureo foodie son suficientes para construir los cimientos de una historia de amor.

En LOS40 hemos hablado con Laia Costa y Guillermo Pfening, los protagonistas de esta peculiar historia, para saber un poco más de este título de ficción que promete ser una de las grandes revelaciones del año.

"Después de hacer la serie he aprendido de comida y de sentimientos", asegura Laia. "Me costaba entender por qué los personajes le daban tantas vueltas a las cosas, pero cuando llegas al final entiendes que a veces cargamos con tantas capas por algo emocional que todavía no hemos podido curar y no somos ni conscientes".

Guillermo, por su parte, habla de lo mucho que ha aprendido trabajando con Isabel Coixet, creadora y directora de Foodie Love: "En esta serie pude lograr un crecimiento profesional gracias a Isabel. Me he dado cuenta de lo fácil que a veces puede ser todo cuando hay una mirada tan honesta sobre las cosas".

Los actores también se han pronunciado sobre el postureo fooding, uno de los temas que critica la autora en la serie. "La gente no reconoce que le gusta el postureo", afirma ella. "Eso es lo bueno que tienen los personajes de Foodie Love, que son muy cínicos y muy críticos con todo el mundo postureo. Isabel Coixet ha creado dos mini monstruos antipostureo ante cualquier situación con riesgo de acabar en postureo. En ese aspecto, toda la serie es una crítica".

Si quieres ver la entrevista completa a Laia Costa y Guillermo Pfening…¡dale al play!