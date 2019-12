20 de 40 Lights Up no solo supone el deseado regreso de Harry Styles sino que, además, el artista estadounidense lo hace demostrando que la espera ha merecido la pena. Vuelve con un sonido más maduro en el que sigue brillando esa frescura que nos conquistó en Harry Styles, su primer disco en solitario. Destaca sobre todo por su capacidad de incorporar al predominante sonido pop de la canción características, texturas y recursos propios de otros géneros como el R&B, el rock psicodélico e incluso el góspel. El resultado es un tema que desprende hedonismo, seducción y buen gusto. Parece que Styles va teniendo cada vez más claro quién es él, pero, ¿y tú? (Do you know who you are?). (Lara Úbeda. Redactora de LOS40)