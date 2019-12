Manuel Carrasco en ‘El Hormiguero’: Más ‘Cruz del mapa’, calabazas de una chica o el juicio por lanzar una pandereta

Manuel Carrasco acaba este 2019 por todo lo alto. La acogida de su último disco y gira le ha convertido en uno de los artistas de primera línea de la escena musical española, comparable a otros grandes como Alejandro Sanz o Pablo Alborán.

Ha logrado llenar estadios y ahora lanza un CD/DVD con el que ofreció el 29 de junio en el Wanda Metropolitano. Un concierto inolvidable, ahora al alcance de todos, que abrió con una canción que compuso, poco antes, dedicada a la ciudad. “Me acojonó cantarla en medio de la pasarela a piano y voz. No sabía si ir hacia delante o para atrás. Tenía miedo, pero las caras de la gente me hicieron cantarla. No me acordaba de la letra. Creo que hay que hacer cosas especiales en los conciertos. La gente me devuelve esa energía, me hacen sentir fuerte y valiente”, aseguraba en El Hormiguero.

Y es que se pasó a charlar un rato con Pablo Motos y confesarle que se han quedado con ganas de más y que el último concierto de La cruz del mapa, será el próximo 19 de septiembre en el estadio olímpico de La Cartuja, en Sevilla. 70.000 espectadores podrían hacer realidad un nuevo sueño del onubense.

Unas calabazas inspiradoras

Han pasado ya muchos años desde que conocimos a Manuel Carrasco en Operación Triunfo, donde quedó segundo. Poco antes, empezó a tocar y componer en su tierra y todo, gracias a una chica.

“Iba a la playa para ver a una chica que me gustaba, pero no me atrevía a decirle nada. Después de tres años persiguiéndola, en una discoteca me acerqué a decirle que estaba enamorado de ella y me respondió que no, que a ella le gustaba otra persona. De ahí surgieron las primeras canciones”, confesó.

Y ahora, aunque ella puede que se esté tirando de los pelos, como señalaban algunos en redes sociales, lo cierto es que hay que agradecerle aquellas calabazas que motivaron al cantante.

A juicio por una pandereta

A lo largo de estos años ha tenido que sobrevivir a muchas experiencias. Algunas que, con el paso del tiempo hacen gracia pero que, le han hecho pasar momentos incómodos como aquella ocasión que tuvo que ir a un juzgado tras haber lanzado una pandereta al público en uno de sus conciertos.

“Llegué a los juzgados de Madrid con una gorra porque me daba un poco de corte, pero alguno me reconoció”, relató, “la jueza me dijo que en un concierto había tirado una pandereta y me preguntó: De estas dos personas, ¿a quién se la diste?”.

Aseguró que daba una pandereta en cada concierto y que no se acordaba de ellas. “La jueza aguantó el tipo e, incluso, se rio un poco porque eso no era normal. De haber sabido que ese era el problema le habría llevado una caja de panderetas, se las firmo y le doy un concierto. Pero el trago de pasar por el juzgado para ese temita…”, reconoció.

Finalmente, lo que consiguieron esas fans fue que Carrasco dejara de regalar panderetas en sus conciertos.