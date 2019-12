Pierce Brosnan y Camila Cabello juntos en la nueva versión de ‘La Cenicienta’

El exagente 007 ha sido nombrado Rey. Pierce Brosnan ha sido el elegido para uno de los papeles principales del remake de La Cenicienta, producida por el estudio Sony. La cantante cubanoestadounidense Camila Cabello protagonizará la cinta y la cada vez más de moda Idina Menzel –la voz de Elsa en Frozen II– completará el reparto junto a Nicholas Galitzine y el ganador del premio Emmy Billy Porter. El reparto estará orquestrado por la directora debutante Kay Cannon, con experiencia en el área de producción.

La presencia de Brosnan en el proyecto da peso al remake. El actor de James Bond interpretará al Rey, quien, según adelantó The Hollywood Reporter, buscará una esposa para su hijo. No es la primera vez que Brosnan pasa por un musical: ya lo hizo en 2008 y 2018 con las dos versiones de Mamma Mia junto a Meryl Streep. Ahora repite en este musical infantil, que pretende desmarcarse de aquella adaptación de Disney que dirigió Kenneth Branagh en 2015 y, supuestamente, ir por libre de la trama original.

La película estará marcada por una fuerte connotación feminista. Quizás de ahí la decisión del estudio de rodar una versión particular de La Cenicienta de 1950. No nos olvidemos de que fue Penélope Cruz quien suscitó la polémica hace un año: "Cuando mis hijos leen cuentos de Disney siempre le cambio los finales. Que le jodan a la Cenicienta y a la Bella durmiente". Un pensamiento cada vez más extendido tras el movimiento #MeToo, que sentó las bases en la industria para criticar todos aquellos productos anquilosados en arquetipos de género desfasados.

¿Estará la actriz de Dolor y Gloria satisfecha con esta nueva película? No lo sabremos hasta dentro de, al menos, un año. El proyecto se encuentra en fase de preproducción, aún no tiene título y no estará terminado y con vistas a estrenarse hasta 2021.