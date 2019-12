Pastilla azul o pastilla roja. Realidad o ficción. La mítica saga de ciencia-ficción iniciada en 1999 por los hermanos Wachowski (ahora reconvertidos en hermanas tras su cambio de sexo) fue una de las películas más innovadoras, rompedoras y taquilleras de fin de siglo. Ahora, más de veinte años después de su estreno, y con dos secuelas y alguna que otra película de animación entre medias (Animatrix), Matrix vuelve con una cuarta entrega, y ya hay fecha de estreno confirmada: 21 de mayo de 2021. Además, Keanu Reeves y Carrie Anne-Moss repetirán en sus papeles de Neo y Trinity, protagonistas de las tres primeras entregas.

Al reparto se han unido recientemente el agente Ford de Mindhunter, Jonathan Groff, y Toby Orwumere, quien ya fue dirigido por Lena Wachowski en la serie Sense8. Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith y Yahya Abdul-Mateen II conformarán el resto del reparto, aunque se desconoce qué papeles tendrán y qué importancia jugarán en la historia.

De Hugo Weaving, el temible agente Smith, y Laurence Fishburne, Morfeo, no se sabe aún nada. ¿Estarán presentes los actores de El Señor de los Anillos y Apocalypse Now en la nueva entrega Wachowski? Esperamos que sí y que, aparte, podamos contar con el reparto original al completo. Sobre la trama tan solo podemos conjeturar que la cuarta entrega, que se estrenará 19 años después de Matrix: Revelations, seguirá la historia original, después de que Neo descubra que no es el elegido.

El próximo 21 de mayo de 2021 hay una cita doble para los fans de Keanu Reeves: el mismo día se estrenarán John Wick 4 y Matrix 4. Cuartas entregas de dos de las superproducciones de acción más exitosas de los últimos tiempos. Algunos fans ya han pedido que el 21 de mayo sea oficialmente el Día de Keanu Reeves. Ya se puede ver en redes sociales el hashtag #KeanuReevesDay.