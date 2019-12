Dani Fernández cumple años y recibe un regalazo en compañía de Lola Índigo, Álvaro Soler y muchos más

Dani Fernández ha cumplido 28 años y lo ha celebrado por todo lo alto. Reservó un local de Madrid para congregar a familia y amigos. Allí estuvimos unos cuantos compañeros de LOS40 que queríamos sumarnos a la celebración. Le vimos emocionado y agradecido y destilando esa cercanía y humildad que le caracteriza. Es difícil no ser fan de Dani cuando le conoces de tú a tú.

El primer regalo de la noche lo recibió de manos de su discográfica. Disparos y Te esperaré toda la vida ya son disco de oro y platino y Dani ya tiene su placa para recordarlo toda la vida.

“Es un día muy especial para mí. Hago 28 años pero eso hoy queda en un segundo plano. Hace más o menos unos tres años empecé a escribir una nueva historia en mi vida, de música, y todos los que estáis aquí me habéis acompañado en estos últimos años y para nada pensé que hoy iba a recibir un platino y un disco de oro. Gracias a la gente que ha hecho posible todo esto”, dijo superado por el cariño que estaba recibiendo.

Dani Fernández recibe disco de oro y de platino. / Laura Coca

“Tato Latorre me acogió en un Burger King en Barcelona cuando realmente estaba muy desesperado por todo esto. Me ha sabido guiar y ha sabido hacer magia junto a otros que me han acompañado en mis canciones como Luis Ramiro y otros autores que han hecho cosas en mi vida”, continuó en su discurso de agradecimiento.

Y es que si algo ha hecho en este tiempo Dani es rodearse de muchos autores que le han ayudado a encontrar su camino. Por allí se pasaron Luis Ramiro, Isma Romero, Lola Índigo, Álvaro Soler, Sofía Ellar, Manel Navarro, David Rees, Marta Soto, Lucas Colman y una larga lista de youtubers e influencers que no perdieron la oportunidad de acercarse a felicitarle.

Hubo tarta, de esas bonitas y con llama que no se sopla pero se saborea. Y todos lo hicimos… estaba realmente buena.

Dani Fernández y su tarta de cumple

Y como no podía ser de otra manera, cogió guitarra y micrófono y a dos compañeros de su banda, para regalarnos algunas de sus canciones en su versión más acústica. Por cierto que uno de esos músicos era Víctor Elías, sí, el de Los Serrano, que vive estas actuaciones con mucha intensidad.

Y en primera fila, su madre, orgullosa por todo lo que Dani ha conseguido. “Ha luchado mucho y eso es lo que más me gusta, y que tiene un corazón muy grande”, me dijo cuando quise felicitarla por el hijo que tiene. Dejó claro que se sabe todas las canciones de principio a fin. Igual que su novia, que no podía estar más feliz cuando Dani le dedicó una de sus canciones.

Dani Fernández, de cumpleaños

Ahora queda seguir ese camino y esperar que vuelva a invitarnos cuando cumpla los 29 porque estaremos encantados de seguir compartiendo con él todos sus éxitos.