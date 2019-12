Niall Horan tiene claro cuál es su cantante favorita de la década

El 2019 está llegando a su fin, y con él despedimos una década llena de momentazos. Del fenómeno de Rosalía al nacimiento del éxito de Dua Lipa, pasando por el auge del K-Pop y las nuevas generaciones de triunfitos. Diez años memorables.

En esta última década también hemos visto nacer, madurar y descansar a One Direction, la boyband británica que revolucionó la industria de la música y a la que muchos bautizaron como "los nuevos Beatles". Una de las voces que lo hicieron posible fue la de Niall Horan, el irlandés que, al igual que el resto de sus excompañeros, ahora triunfa en solitario en las listas de éxitos.

Niall ha vivido verdaderos hitos a lo largo de estos años, evolucionando desde ser todo un desconocido de la industria a convertirse en uno de los más aclamados. Pero para él existe otra voz que ha eclipsado a todos y cada uno de los artistas de esta última década: Billie Eilish.

En una entrevista con Radio.com, y según las palabras recogidas por Seventeen, el irlandés mantuvo una conversación con la intérprete de Bad Guy. "Amo tu trabajo. Eres la mejor artista de los últimos diez años", señaló el artista aprovechando la ocasión. Hasta confesó que le encantaría colaborar con ella.

No obstante, Billie no respondió a su petición, pero sí agradeció sus palabras. "Wow. Qué bonito. Jesús. Madre mía. ¿De los últimos diez años? Wow, Niall, gracias. Es muy dulce por tu parte. Eres una leyenda", añadió la joven.

Niall Horan se estrenó en solitario el pasado 20 de octubre de 2017 con el estreno de su álbum de estudio Flicker. Con él, consiguió cautivar a millones de oídos alrededor del planeta, quienes posicionaron su trabajo en los puestos más altos de las listas de éxitos. De hecho, ocupó el número 1 en Irlanda, Canadá y Estados Unidos, y llegó al Top 10 en Australia, Austria, Alemania, Nueva Zelanda, Suecia y el Reino Unido.

Posteriormente, hemos podido escuchar nuevos hits como Nice to Meet Ya y Put A Little Love On Me. Canciones que no defraudaron y con las que nos ha presentado su nueva etapa de artista.

Una etapa que, por qué no, podría continuar con una colaboración con Billie Eilish. De momento no hay confirmación por parte de la cantante, pero tenemos la esperanza de que lo haga muy pronto.