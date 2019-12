Alejandro Sanz recuerda uno de los momentos más especiales con Shakira

Han pasado casi quince años desde que escuchamos por primera vez eso de “ay, amor, me duele tanto, me duele tanto, que te fueras sin decir a dónde”, pero seguimos cantándola a pleno pulmón cuando nos la ponen en la discoteca o vamos a un karaoke. Reconozcámoslo, La Tortura es una canción que no pasará de moda, pasen los años que pasen.

Alejandro Sanz y Shakira nos sorprendieron en 2005 con una de las colaboraciones latinas más escuchadas de aquella década. Y a día de hoy, siguen acordándose de ella. ¿Cómo lo sabemos? Porque el cantante malagueño ha subido una foto en su cuenta de Instagram donde aparece junto a la diva colombiana cantando el tema.

La foto corresponde a la actuación de los VMAs de 2005, cuando actuaron en directo en Miami para millones de personas. De hecho, aquel año, junto a Gasolina de Daddy Yankee, fue la única canción en español que sonó en la gala. ¡Ay, cómo han cambiado los tiempos y, en parte, gracias a artistas como ellos!

“No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal. #TBT”, ha escrito Sanz junto a la foto. Lo mejor de la imagen es que nos ha recordado que hubo una época en la que Alejandro se puso el pelo totalmente rubio platino.

Pero, ¿por qué fue tan importante La Tortura? Pues tendríamos que hablar de números y es que el tema fue uno de los más escuchados aquel 2005. Además, ese mismo año, se llevó el Latin Grammy a mejor grabación del año y canción del año.

Además, la canción se convirtió en uno de los sencillos más vendidos del mundo, con un total de 12 millones de copias vendidas. ¡Nada mal! Pero la cosa no se queda ahí, en su momento consiguió ser el sencillo en español más vendido en Estados Unidos, con más de un millón de copias.

Solo por ello, entendemos que Alejandro se acuerde de aquella colaboración tan especial con Shakira.