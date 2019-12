Conoce ‘sleep divorce’, la técnica que promete arreglar los problemas de pareja

Hoy en Anda Ya estamos hablando de una moda que ha llegado a nuestro país, aunque muchos de nuestros abuelos, y sus padres, ya la conocían, y que cada vez tiene más adeptos en Estados Unidos.

No se trata de alimentar a los familiares por encima de sus posibilidades y cargarlos de comida para un mes entero. Hablamos del 'sleep divorce', una tendencia que consiste en parejas que duermen en camas separadas.

Esta técnica puede parecer un poco radical y no convencer a todos, pero ya hay varias parejas de celebreties que han asegurado usarla, este es el caso de Donald Trump y Melania, de María Teresa Campos y Edmundo, o Bertín Osborne y Fabiola. Aunque claro, no sabemos si estos son los mejores ejemplos para dar peso a esta técnica.

Los partidarios de esta fórmula para la felicidad aseguran que hay muchísimas ventajas, entre ellas, las más obvias, no hay que aguantar gases, ronquidos, ni sudores o patadas ajenas, y según ellos se descansa mejor.

El éxito de 'sleep divorce' está en que mejora la salud de la pareja y acaba con uno de los mayores problemas de nuestro tiempo, la mala calidad del sueño. Uno de los principales causantes de las discusiones en nuestras relaciones, nuestro trabajo o en nuestra familia

En Anda Ya somos muy románticos y claro, tendrá sus cosas buenas, pero despedirnos de la cucharita, la pérdida de intimidad, la confianza y, en general del romanticismo nos asusta un poco. Vamos, en nuestra opinión, puede provocar el fin del amor al perder esos ratos.

Para ver si éramos los únicos que nos sorprendía esta nueva costumbre, hemos hablado con nuestros andayeros y les hemos querido preguntar cómo hacen ellos a la hora de dormir, y claro, hay opiniones para todo. Pero sin duda la que nos ha ganado es la de Encarni de Palma de Mallorca.

Su marido y ella decidieron dormir separados, pero tanto, que lo hacen en habitaciones separadas. Todo empezó por los ronquidos, y ahora, Encarni no lo cambiaría por nada del mundo. Según ella, hasta que no lo pruebas no sabes lo bueno que es.

Pero eso sí, nos cuenta que para no perder la chispa en la relación van al cine, a musicales, a cenas románticas, pero cuando vuelven a casa cada uno tiene su cueva. Lleva 40 años con su marido, y quizás este es el secreto de mantener la llama viva.

